Vremea până în prima săptămână din martie: zile mai calde, urmate de altele mai reci. Prognoza ANM actualizată pe 4 săptămâni

Publicat

acum 50 de secunde

Vremea până în prima săptămână din martie: meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale, pentru următoarele patru săptămâni. Vor fi însă și zile mai reci și nopți cu minime sub zero grade.

Vor fi câteva perioade cu ploi, dar și cu ninsori, până în 22 februarie.

Temperaturile maxime vor urca săptămâna aceasta la 10-13 grade, iar în vest vor ajunge la 15 grade. În a doua jumătate a acestei săptămâni vor fi ploi în majoritatea regiunilor.

Vezi și Vremea până în 22 februarie. Prognoza meteo în Transilvania și în celelalte regiuni din țară

Din 15 februarie temperaturile scad și vor fi ploi și ninsori. În 16-18 februarie vor fi 3-6 grade și minime negative. În nord-est va fi mai frig.

Apoi vor fi trei zile mai calde, cu până la 7-8 grade Celsius.

Ulterior, regimul termic va avea aceeași evoluție: intervale de vreme rece alternate cu altele mai calde. Precipitații sunt anunțate și în perioaada 21-22 februarie.

În prima săptămână a lunii martie vor fi diferențe mari de temperatură, de la o zi la alta: de la 4-5 grade la 11-13 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pe patru săptămâni, până în 9 martie.

Vremea în săptămâna 9-15 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 16-22 februarie

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud- estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 2-9 martie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

