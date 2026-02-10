VIDEO Primarul din Ciugud, despre creșterea impozitelor: „Cetățenii trebuie să contribuie la dezvoltarea țării"

Primarul din comuna Ciugud, Gheorghe Damian a susținut, la Antena 3, că dezvoltarea comunităților nu poate fi asigurată fără o contribuție fiscală adecvată din partea cetățenilor.

Potrivit acestuia, contribuția cetățenilor este esențială pentru servicii publice de calitate. „Sunt unul care am susținut creșterea impozitelor și taxelor locale pe proprietate. (...) E nevoie ca cetățenii să contribuie la dezvoltarea acestei țări.

Nu putem lua 300 de lei pe an impozit iar primăria să-ți ofere drumuri asfaltate, apă, canal, educație copiilor, transport, iluminat și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că trebuie să contribuim cu toții”, a spus primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, la Antena 3.

Potrivit acestuia, deși la Ciugud impozitele nu sunt printre cele mai mici, în prima săptămână de colectare s-a strâns o sumă de patru ori mai mare ca cea de anul trecut.

„Deși la noi impozitele nu sunt cele mai mici, poate sunt printre cele mai mari, în prima săptămână de colectare a impozitelor am colectat de patru ori mai mult decât anul trecut. Sunt și oameni mai înstăriți, poate suntem un caz particular”, a precizat Gheorghe Damian.

Gheorghe Damian: „Nu putem împărți România în săraci și bogați”

„Premierul spunea că Guvernul face investiții în sate, fără ca noi să contribuim. Aș vrea să îl corectez, noi facem investiții în sate, că banii, întradevăr poate nu se strâng din acele comunități sărace, dar dreptul la viață, la condiții de viață civilizate este un drept constituțional, dreptul la educație, dreptul la sănătate.

Nu putem împărți România în săraci și bogați. Nu putem uita că totuși aproape jumătate din populația acestei țări trăiesc în rural. Nu putem uita că aproape 90% din teritoriul acestei țări este în rural. Nu putem avea o atitudine comunistă, ceaușistă, în care să spunem - nu domnule, vă desființăm pe toți și vă ducem pe toți în centre urbane că este mai ieftin. O autoritate publică nu este un SRL pe care să îl judeci după profitul pe care îl face”, a mai precizat primarul din Ciugud.

