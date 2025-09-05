Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat joi, 4 septembrie, un apel urgent către cetățenii cu grupa AB pozitiv care pot dona sânge.

„Avem nevoie URGENT de donatori cu grupa AB pozitiv. Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, pe pagina de Facebook.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

