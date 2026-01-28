Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. O tânără are nevoie urgentă de sânge grupa A negativ

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat miercuri, 28 ianuarie, un apel urgent către cetățenii cu grupa A negativ care pot dona sânge.

„O tânără care a prezentat o hemoragie masivă (din cauza unei sarcini extrauterine rupte) a fost salvată de medici, dar si de transfuzia de sânge. Pacienta mai are nevoie în continuare de sânge, grupa A negativ.

Rugăm donatorii care au grupa A negativ să se prezinte la noi în centru pentru a dona sânge. Vă mulțumim”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 - 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

