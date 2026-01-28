Eveniment
Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. O tânără are nevoie urgentă de sânge grupa A negativ
Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat miercuri, 28 ianuarie, un apel urgent către cetățenii cu grupa A negativ care pot dona sânge.
„O tânără care a prezentat o hemoragie masivă (din cauza unei sarcini extrauterine rupte) a fost salvată de medici, dar si de transfuzia de sânge. Pacienta mai are nevoie în continuare de sânge, grupa A negativ.
Rugăm donatorii care au grupa A negativ să se prezinte la noi în centru pentru a dona sânge. Vă mulțumim”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia.
Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 - 11:00.
De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Lae Badea
miercuri, 28.01.2026 at 15:40
Multumiti-i domnului prim-ministru Bolojan ca a impozitat si donatorii de sange. Caci doar nicio fapta buna nu ramane nerasplatita de statul roman. Nu ca ar conta asta, cine doneaza, majoritatea o fac din bunatate. Bolojan e un om care uraste romanii si poporul brav romanesc!