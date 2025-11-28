Connect with us

APIA finalizează plățile în avans pentru Campania 2025. Peste 957 milioane de euro ajung în conturile fermierilor

apia alba iulia

Publicat

acum 48 de secunde

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță finalizarea procesului de autorizare la plată pentru plățile în avans aferente Campaniei 2025, care se desfășoară anual în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie.

Potrivit reprezentanților APIA, suma totală autorizată la plată este de 957,455 milioane euro (4,863 miliarde lei) pentru un număr de 652.505 fermieri.

Totodată, APIA informează că toți beneficiarii vor fi plătiți cu sumele autorizate ca plată în avans până la sfârșitul lunii noiembrie.

Directorul General al APIA, Gabriela Nicoleta Andrei, a apreciat că și această campanie de plăți în avans s-a desfășurat într-un ritm susținut și transparent, demonstrând angajamentul instituției de a asigura fermierilor sprijinul necesar pentru desfășurarea activităților agricole din această toamnă.

„Începând cu 2 decembrie, APIA este pregătită tehnic să autorizeze plățile regulare, atât pentru fermierii care nu au beneficiat de plata în avans, cât și pentru cei care au primit avansul. Instituția va continua efectuarea plăților astfel încât toți beneficiarii eligibili să primească integral sprijinul cuvenit”, se precizează într-un comunicat.

