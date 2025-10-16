Connect with us

Aproape 1000 de cazuri de consum fraudulos de energie electrică și gaz, în primele 9 luni. Situația din Alba și din țară

Publicat

acum 1 minut

Aproape 1000 de cazuri de potențial consum fraudulos de energie au fost identificate în primele 9 luni ale acestui an, anunță compania de distribuție Delgaz Grid.

Acestea au fost înregistrate în 18 dintre cele 20 de județe în care operează compania, majoritatea vizând sustrageri de electricitate.

În ceea ce privește furtul de energie electrică, au fost înregistrate 618 cazuri. Acestea au fost identificate în regiunea Moldova (județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău).

De asemenea, 364 de cazuri au fost înregistrate pe parte de gaz în 18 județe (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Bihor, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău).

Cantitatea totală de energie sustrasă depășește 14 milioane kWh (circa 5,2 mil. kWh gaze naturale și 8,9 mil. kWh energie electrică). Valoarea prejudiciului depășește 11,5 milioane lei, potrivit sursei citate.

Atenționări pentru consumatori

Compania reaminteșteconsumatorilor că intervențiile neautorizate asupra elementelor infrastructurii energetice pot duce la incidente grave (explozii, intoxicații, incendii, electrocutări etc.) cu urmări devastatoare: pierderi de vieți omenești și/sau bunuri distruse.

Reducerea valorii facturii la energie prin evitarea înregistrării consumului real nu este o soluție pentru consumatori deoarece riscurile la care se expun depășesc cu mult sumele astfel „economisite”, mai transmite Delgaz Grid.

”Nicio „economie” nu merită pusă mai presus de siguranța familiei și a celor din jur. Pentru menținerea siguranței este esențială prevenirea furturilor de energie prin identificarea lor cât mai aproape de momentul în care apar.

Consumul fraudulos generează pierderi nu doar pentru operatorul de distribuție, ci și pentru consumatorii corecți, care plătesc cu regularitate contravaloarea energiei consumate, intervențiile ilegale afectând deopotrivă și calitatea serviciului de distribuție a gazelor naturale și energiei electrice.

Totodată, consumul fraudulos reprezintă o formă de furt și este sancționat conform prevederilor Codului Penal. În vederea identificării persoanelor responsabile și a recuperării prejudiciului, Delgaz Grid formulează și transmite plângeri penale către instituțiile abilitate”, precizează reprezentanții companiei.

Măsuri de respectat

Pentru siguranța consumatorilor și pentru evitarea situațiilor tragice care pot să apară în urma consumului necontorizat de energie, se recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenție:

NU permiteți persoanelor neautorizate să intervină asupra echipamentelor de măsurare a consumului de energie (contoare);

NU acceptați soluții improvizate de interceptare a conductelor de gaze naturale sau cablurilor de energie pentru reducerea consumului.

Suspiciunile privind consumul fraudulos pot fi raportate la adresa de e-mail raporteazafrauda@delgaz-grid.ro, prin apel gratuit la numărul 031 782 9807 (PIN 1838) sau direct la cea mai apropiată secție de poliție.

