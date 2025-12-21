Statul ar putea instala lifturi în blocurile vechi. Parlamentarii propun un Program Național de Accesibilizare a Locuințelor

Statul ar putea instala lifturi în blocurile vechi. România ar putea avea un Program Național de Accesibilizare a Locuințelor. Denumit „Lift pentru viață”, programul va viza instalarea de lifturi în blocurile vechi, construite fără această dotare.

O propunere legislativă în acest sens a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 19 decembrie. Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PSD, proiectul își propune să creeze cadrul care să permită asociaţiilor de proprietari să solicite primăriilor să deruleze programe de investiţii pentru instalarea de lifturi.

Asemenea programe vor putea fi finanţate din:

resurse proprii atrase de asociaţiile de proprietari,

fonduri ale autorităţilor locale sau naţionale;

din fonduri europene alocate României.

Situația blocurilor fără lift din România

„Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în România au fost construite până în anul 2021 aproximativ 88.000 de blocuri de 3 şi 4 etaje, majoritatea fiind edificate fără lift până în anul 1989 sau în anii imediat următori şi sunt locuite de aproximativ 3,8 milioane de oameni.

Pentru mulţi dintre ei, coborârea câtorva etaje este o provocare fizică majoră, o sursă de durere, anxietate şi uneori chiar imposibilitatea de a ieşi din casă, fiind prizonieri în propriile locuinţe săptămâni întregi, luni sau chiar ani de zile. Există situaţii certe în care ambulanţele apelează la pompieri pentru a folosi scări telescopice pentru a scoate din casă pacienţi care nu se pot deplasa”, explică parlamentarii, în expunerea de motive.

Din datele publice, un lift de exterior care poate fi montat pe faţada unui bloc de 3 - 4 etaje costă între 20.000 şi 30.000 de euro. La această sumă se adaugă costurile de instalare a infrastructurii, proiectării, autorizării, care pot dubla această sumă.

Potrivit datelor furnizate de Patronatul Societăţilor de Ascensoare şi Scări Rulante din România, țara noastră se află pe ultimul loc în Europa la numărul lifturilor în funcţiune. În România sunt aproximativ 55.000 de lifturi, în timp ce ţări cu o populaţie la jumătate au 100.000 de lifturi în cazul Bulgariei sau 300.000 de lifturi în cazul Greciei.

Statul ar putea instala lifturi în blocurile vechi. Ce prevede proiectul

Potrivit proiectului, clădirile de locuinţe colective construite în perioada anterioară datei de 31 decembrie 1989, cu regim de înălţime peste P+3 etaje, care nu sunt prevăzute cu

lifturi, vor fi supuse măsurilor de accesibilizare prin instalarea de lifturi, precum şi asigurarea accesibilităţii acestora, prin instalarea, după caz, de rampe şi platforme elevatoare, conform reglementărilor în vigoare.

Măsurile de accesibilizare vor fi aplicate cu prioritate în situaţia în care:

în imobil locuiesc persoane vârstnice;

în imobil locuiesc persoane cu mobilitate redusă;

în imobil locuiesc persoane cu dizabilităţi locomotorii;

clădirea este supusă unor lucrări de reabilitare, consolidare sau modernizare, în curs de avizare/aprobare sau în curs de desfăşurare.

Cerinţe tehnice privind instalarea lifturilor

Potrivit inițiativei legislative, proiectarea şi instalarea lifturilor se va realiza cu respectarea următoarelor cerinţe tehnice:

asigurarea unui amplasament corespunzător pentru casa liftului, inclusiv pentru amplasarea structurilor metalice, autoportante sau structuri independente montate la exteriorul clădirii, atunci când nu este posibilă amplasarea în casa scării;

conformarea lifturilor va respecta reglementările privind adaptarea clădirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilităţi, dimensiunile minime ale cabinei ascensorului accesibil pentru o persoană utilizatoare de fotoliu rulant;

instalarea lifturilor ce asigură un consum energetic redus;

respectarea cerinţelor tehnice prin rezistenţa structurală, rezistenţa la foc şi integrarea în anvelopa tehnică.

Lucrările de instalare a lifturilor se vor realiza în urma unui studiu de fezabilitate tehnico-economic. Acesta va stabili soluţia optimă pentru amplasare, rezistenţă structurală şi eficienţă energetică.

Statul ar putea instala lifturi în blocurile vechi. Derularea şi finanţarea programului naţional

Programul naţional ar urma să se desfășoare în două etape:

Prima etapă - proiectul pilot. Constă în realizarea a 100 de proiecte de instalare de lifturi ce vor fi realizate cel puţin unu în fiecare judeţ în funcţie de criteriile de prioritizare.

Prima etapă - proiectul pilot se va derula și finanța de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Proiectul pilot poate fi conceput şi implementat din fonduri europene aferente perioadei 2021-2027. Rolul este de a testa soluţii tehnice, juridice şi financiare, de a stabili standarde unitare de cost şi de implementare, precum şi de a genera date, indicatori şi bune practici necesare celei de-a doua etape.

A doua etapă. Vizează extinderea programului naţional la toate clădirile de locuinţe menţionate în proiect.

A doua etapă se va derula de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Etapa ar urma să fie finanțată din fonduri europene dedicate proiectelor de accesibilizare a locuinţelor.

Raportul dintre autorităţile administraţiei publice şi asociaţiile de proprietari

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor sprijini accesibilizarea clădirilor de locuinţe colective, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, prin iniţierea şi derularea tuturor procedurilor necesare contractării şi realizării lucrărilor de instalare a lifturilor.

Beneficiarii şi utilizatorii programului naţional vor fi asociaţiile de proprietari care iniţiază procedura de solicitare pentru înscrierea în programul naţional.

Pentru încheierea contractelor de finanţare în cadrul programului naţional beneficiarii vor depune la autorităţile administraţiei publice locale următoarele documente:

hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari sau, în cazul inexistenţei asociaţiei de proprietari, acordul tuturor coproprietarilor, însoţit, dacă este cazul, de împuternicirea de reprezentare din partea coproprietarilor, privind solicitarea finanţării şi acceptarea realizării lucrărilor de accesibilizare;

documente privind situaţia juridică a imobilului şi a părţilor comune afectate;

alte documente stabilite prin actele subsecvente de aplicare.

Mai apoi, autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţia tehnico-economică preliminară, care să cuprindă soluţia propusă şi estimarea costurilor.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, toate primăriile vor realiza, pe baza unei fişe-tip, un inventar al clădirilor de locuinţe colective cu regim de înălţime de peste P+3 etaje care nu dispun de lifturi.

Datele vor fi transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în vederea proiectării planului de măsuri pentru implementarea programului naţional.

