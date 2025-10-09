Connect with us

Ateliere de prim ajutor în spații publice, în cadrul campaniei „A ști sau a nu fi?”, organizate de Crucea Roșie Alba

Crucea Roșie Alba organizează ateliere de prim ajutor în spații publice sau în cadrul unor evenimente publice, în cadrul campaniei „A ști sau a nu fi?”.

Astfel, Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează campania publică „A ști sau a nu fi?” prin care încercă să conștientizeze populația cu privire la importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor.

Potrivit reprezentanților organizației, campania va presupune acțiuni de promovare în întreg județul, ateliere de prim ajutor organizate în spații publice sau în cadrul unor evenimente publice.

În paralel, se va continua proiectul „Generația care salvează vieți” prin care Crucea Roșie Română Filiala Alba instruiește gratuit în acordarea primului ajutor toți elevii de liceu din județul Alba.

9 din 10 români știu cum să aplice primul ajutor

Aceste proiecte sunt derulate în contextul în care România este plasată mereu pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care știu să aplice manevrele de prim ajutor într-o situație de urgență.

Potrivit statisticilor, 9 din 10 români nu știu cum să reacționeze corect într-o situație de urgență și cum să aplice primul ajutor.

„Cunoașterea noțiunilor de acordare a primului ajutor sunt extrem de importante. Oricare dintre noi am putea să ne aflăm într-o situație de urgență în care viața unui om să depindă de modul în care acționăm și de ceea ce știm să facem pentru a-i salva viața.

Poate fi o persoană dragă, un coleg, un prieten sau un necunoscut, iar fiecare secundă contează.

De aceea, am lansat o campanie de conștientizare a importanței primului ajutor și îi provocăm pe cetățeni, indiferent de vârstă, să răspundă la întrebarea „A ști sau a nu fi?”, o întrebare care poate avea un răspuns fericit pentru cei care înțeleg că fiecare dintre noi este, de fapt, primul ajutor”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Despre Crucea Roșie Alba

Crucea Roșie este cel mai important furnizor de cursuri de prim ajutor din România.

În fiecare an, Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează cursuri de prim ajutor pentru adulți, tineri și adolescenți, precum și ateliere sau lecții de prim ajutor pentru copii.

Cursurile sunt predate de cadre medicale cu pregătire și experiență în domeniul acordării primului ajutor, au o durată de 12 ore, sunt acreditate internațional și abordează principalele situații de urgență ce pot să apară în viața de zi cu zi.

În acest an, Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează și proiectul „Generația care salvează vieți” prin care va cursa gratuit peste 12.000 de elevi, respectiv toți liceenii din județ.

Acesta este sprijinit financiar de companiile Star Assembly și Star Transmission, fiind cel mai amplu proiect din România de pregătire a adolescenților și tinerilor în acordarea primului ajutor.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

În județul Alba, Crucea Roșie Română are un serviciu de ambulanță cu 9 autospeciale moderne, un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu și organizează cursuri de prim ajutor, de pregătire în caz de dezastre și de formare în diferite profesii medicale. De asemenea, Crucea Roșie ajută anual sute de familii sau persoane singure din județul Alba.

