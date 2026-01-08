Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba iulia organizează ateliere de teatru ”Micul actor”, pentru copii și adolescenți. Acestea sunt incluse în programul Workshop Prichindel. Vor fi două ateliere de teatru, pe grupe de vârstă.

Copiii și adolescenții vor avea ocazia să-și dezvolte latura artistică, imaginația și capacitatea de comunicare.

Atelierele de teatru se vor desfășura în perioada ianuarie – aprilie.

Programul atelierelor de teatru

Arta actorului, coordonatori: actorii Irina Melnic și Iulian Costea

în zilele de marți, începând din 27 ianuarie 2026

vârsta 8 - 12ani

număr maxim de cursanți - 15

costul 200 lei/copil

Dacă într-o familie sunt mai mulți copii care își doresc să participe în cadrul atelierului, pentru primul copil se plătește tarif întreg, iar următorii beneficiază de o reducere de 50 %.

Arta animației, coordonatori: actorii Laura Boboc și Adam Boboc

în zilele de joi, începând din 29 ianuarie 2026

vârsta 7 – 13 ani

număr maxim de cursanți - 15

costul 200 lei/copil

Dacă într-o familie sunt mai mulți copii care își doresc să participe în cadrul atelierului, pentru primul copil se plătește tarif întreg, iar următorii beneficiază de o reducere de 50 %.

Cum se fac înscrieri

Înscrierile se fac la adresa: secretariat@teatrulalba.ro, până în data de 23 ianuarie.

Sunt necesare următoarele date: numele complet al copilului, vârsta, numele și numărul de telefon al unui părinte. Înscrierea se va face în ordinea primul venit, primul servit.

Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul 0372758351.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News