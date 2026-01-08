Connect with us

Eveniment

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri

Publicat

acum O oră

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba iulia organizează ateliere de teatru ”Micul actor”, pentru copii și adolescenți. Acestea sunt incluse în programul Workshop Prichindel. Vor fi două ateliere de teatru, pe grupe de vârstă.

Copiii și adolescenții vor avea ocazia să-și dezvolte latura artistică, imaginația și capacitatea de comunicare.

Atelierele de teatru se vor desfășura în perioada ianuarie – aprilie.

Programul atelierelor de teatru

Arta actorului, coordonatori: actorii Irina Melnic și Iulian Costea

  • în zilele de marți, începând din 27 ianuarie 2026
  • vârsta 8 - 12ani
  • număr maxim de cursanți - 15
  • costul 200 lei/copil

Dacă într-o familie sunt mai mulți copii care își doresc să participe în cadrul atelierului, pentru primul copil se plătește tarif întreg, iar următorii beneficiază de o reducere de 50 %.

Arta animației, coordonatori: actorii Laura Boboc și Adam Boboc

  • în zilele de joi, începând din 29 ianuarie 2026
  • vârsta 7 – 13 ani
  • număr maxim de cursanți - 15
  • costul 200 lei/copil

Dacă într-o familie sunt mai mulți copii care își doresc să participe în cadrul atelierului, pentru primul copil se plătește tarif întreg, iar următorii beneficiază de o reducere de 50 %.

Cum se fac înscrieri

Înscrierile se fac la adresa: secretariat@teatrulalba.ro, până în data de 23 ianuarie.

Sunt necesare următoarele date: numele complet al copilului, vârsta, numele și numărul de telefon al unui părinte. Înscrierea se va face în ordinea primul venit, primul servit.

Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul 0372758351.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

accident
Evenimentacum 10 minute

Fostul vicepremier Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
Evenimentacum 31 de minute

VIDEO: Primăria Teiuș le cere cetățenilor să sprijine activitățile de deszăpezire: ”Să ne parcăm mașinile în curte!”
Economieacum 46 de minute

Locuri de muncă în Alba, la începutul anului 2026: posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum o zi

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 46 de minute

Locuri de muncă în Alba, la începutul anului 2026: posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ
bani pensii
Economieacum 5 ore

Eșalonarea datoriilor în 2026. Modificări majore aduse procedurii, de la 1 ianuarie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri
Evenimentacum o zi

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum o zi

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 22 de ore

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie