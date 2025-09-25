Ateliere interactive pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. Ce activități pot face cei mici și cum se pot înscrie

O serie de ateliere pentru cei mici vor avea loc, în perioada următoare, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Atelierele îmbină educația istorică cu cea artistică dar îi provoacă pe cei mici să intre în lumea meșteșugurilor.

Atelierele abordează diverse teme, adaptate diferitelor vârste, și sunt asociate cu discipline precum istorie, educație plastică, patrimoniu cultural, geografie, consiliere și orientare, educație socială, istoria artelor, arte vizuale și abilități practice, sau limba latină.

14 ateliere dedicate copiilor

Ceramica habană – urmașii (6+ ani): Pictură pe suport ceramic, inspirată din ceramica habană de la Vințu de Jos.

Atelier de heraldică (7+ ani): Desen și pictură de blazoane, pornind de la elemente renascentiste din Palat.

Secretele hârtiei și arta scrisului (8+ ani): Manufactură de hârtie și caligrafie, evocând moara de hârtie a principelui Gheorghe Rákóczi I.

Clopoței de vânt cu păsări nobile (6+ ani): Pictură și manufactură. Activitate inspirată din motivele cu păsări descoperite în picturile murale ale Palatului Principilor și în Codex Aureus.

Din grădinile principeselor (I): Flori cerate, înmiresmate (7+ ani): Manufactură de lumânări parfumate, explorând istoria iluminatului medieval.

Din grădinile principeselor (II): Laleaua călătoare: de la Iznik la Palatul Principilor Transilvaniei (9+ ani): Manufactură de flori din sârmă plușată, urmărind itinerariul lalelei în arta otomană și transilvăneană.

Sacoșa cu povești transilvane (7+ ani): Personalizare de sacoșe cu flori din fetru, inspirată din ceramica de Iznik, comandată și de Gabriel Bethlen, pentru decorul palatului princiar.

Lumea așa cum o vezi tu – atelier de cartografie (9+ ani): Desen de hărți, explorând evoluția cartografiei de la invenția tiparului.

Officina Coria – Amprente în Piele: Signacule și Împletituri cu Suflet (7+ ani): Manufactură de signaculum sau brățări de piele, descoperind meșteșugurile romane.

Officina Epistularia (8+ ani): Scrisori pe foi de lemn, învățând despre sistemul poștal roman și corespondența antică.

Officina Monetaria (6+ ani): Manufactură de monede, ilustrând economia romană cu matrițe de denari și kosoni.

Officina Pintoria (5+ ani): Pictură pe scuturi de carton, explorând arta picturală romană în mediul militar.

Officina Scriptoria (7+ ani): Scriere pe plăcuțe cerate, înțelegând importanța scrierii în lumea antică.

Officina Tesselis (6+ ani): Inițiere în mozaic pe suport de lemn, experimentând una dintre cele mai vechi arte decorative romane.

Atelierele vor începe în data de 6 octombrie, iar înscrierile sunt deschise începând de astăzi, 25 septembrie, pe principiul „primul venit, primul servit”. Care va fi ordinea atelierelor?

Doar voi decideți! La solicitarea de programare, participanții vor alege atelierul preferat, din variata ofertă disponibilă.

Cum se fac programările la atelier

Mai mult, tot la cerere, în perioada 29 octombrie – 3 septembrie, cadrele didactice doritoare pot solicita o „degustare”. Între orele 10:00 – 12:00, venim, gratuit, pentru o demonstrație practică, la orice clasă din oraș. Cu această ocazie, copiii vor vedea produsele finite ale fiecăruia dintre ateliere.

Fiecare atelier durează aproximativ 90 de minute și se organizează la cerere, pe bază de programare, de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00, pentru un număr maxim recomandat de 25 de participanți. Aceștia vor primi acasă obiectul realizat, consolidând astfel experiența educativă. Taxa de participare este de 20 de lei pe persoană.

„Prin aceste ateliere, inspirate din istoria de 2000 de ani a acestor locuri, dorim să aducem patrimoniul mai aproape de copii, prin aventuri creative care dezvoltă abilități precum motricitatea fină, răbdarea și simțul artistic, dar și respectul față de istorie”, transmit coordonatorii.

Înscrierile se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, la telefon 0371337148 sau e-mail turism@apulum.ro. Adresa: Strada Militari nr. 4, Alba Iulia.

