Connect with us

Eveniment

Ateliere interactive pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. Ce activități pot face cei mici și cum se pot înscrie

Publicat

acum 12 secunde

O serie de ateliere pentru cei mici vor avea loc, în perioada următoare, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Atelierele îmbină educația istorică cu cea artistică dar îi provoacă pe cei mici să intre în lumea meșteșugurilor. 

Atelierele abordează diverse teme, adaptate diferitelor vârste, și sunt asociate cu discipline precum istorie, educație plastică, patrimoniu cultural, geografie, consiliere și orientare, educație socială, istoria artelor, arte vizuale și abilități practice, sau limba latină.

14 ateliere dedicate copiilor

  • Ceramica habană – urmașii (6+ ani): Pictură pe suport ceramic, inspirată din ceramica habană de la Vințu de Jos.
  • Atelier de heraldică (7+ ani): Desen și pictură de blazoane, pornind de la elemente renascentiste din Palat.
  • Secretele hârtiei și arta scrisului (8+ ani): Manufactură de hârtie și caligrafie, evocând moara de hârtie a principelui Gheorghe Rákóczi I.
  • Clopoței de vânt cu păsări nobile (6+ ani): Pictură și manufactură. Activitate inspirată din motivele cu păsări descoperite în picturile murale ale Palatului Principilor și în Codex Aureus.
  • Din grădinile principeselor (I): Flori cerate, înmiresmate (7+ ani): Manufactură de lumânări parfumate, explorând istoria iluminatului medieval.
  • Din grădinile principeselor (II): Laleaua călătoare: de la Iznik la Palatul Principilor Transilvaniei (9+ ani): Manufactură de flori din sârmă plușată, urmărind itinerariul lalelei în arta otomană și transilvăneană.
  • Sacoșa cu povești transilvane (7+ ani): Personalizare de sacoșe cu flori din fetru, inspirată din ceramica de Iznik, comandată și de Gabriel Bethlen, pentru decorul palatului princiar.
  • Lumea așa cum o vezi tu – atelier de cartografie (9+ ani): Desen de hărți, explorând evoluția cartografiei de la invenția tiparului.
  • Officina Coria – Amprente în Piele: Signacule și Împletituri cu Suflet (7+ ani): Manufactură de signaculum sau brățări de piele, descoperind meșteșugurile romane.
  • Officina Epistularia (8+ ani): Scrisori pe foi de lemn, învățând despre sistemul poștal roman și corespondența antică.
  • Officina Monetaria (6+ ani): Manufactură de monede, ilustrând economia romană cu matrițe de denari și kosoni.
  • Officina Pintoria (5+ ani): Pictură pe scuturi de carton, explorând arta picturală romană în mediul militar.
  • Officina Scriptoria (7+ ani): Scriere pe plăcuțe cerate, înțelegând importanța scrierii în lumea antică.
  • Officina Tesselis (6+ ani): Inițiere în mozaic pe suport de lemn, experimentând una dintre cele mai vechi arte decorative romane.

Atelierele vor începe în data de 6 octombrie, iar înscrierile sunt deschise începând de astăzi, 25 septembrie, pe principiul „primul venit, primul servit”. Care va fi ordinea atelierelor?

Doar voi decideți! La solicitarea de programare, participanții vor alege atelierul preferat, din variata ofertă disponibilă.

Cum se fac programările la atelier

Mai mult, tot la cerere, în perioada 29 octombrie – 3 septembrie, cadrele didactice doritoare pot solicita o „degustare”. Între orele 10:00 – 12:00, venim, gratuit, pentru o demonstrație practică, la orice clasă din oraș. Cu această ocazie, copiii vor vedea produsele finite ale fiecăruia dintre ateliere.

Fiecare atelier durează aproximativ 90 de minute și se organizează la cerere, pe bază de programare, de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00, pentru un număr maxim recomandat de 25 de participanți. Aceștia vor primi acasă obiectul realizat, consolidând astfel experiența educativă. Taxa de participare este de 20 de lei pe persoană.

„Prin aceste ateliere, inspirate din istoria de 2000 de ani a acestor locuri, dorim să aducem patrimoniul mai aproape de copii, prin aventuri creative care dezvoltă abilități precum motricitatea fină, răbdarea și simțul artistic, dar și respectul față de istorie”, transmit coordonatorii.

Înscrierile se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, la telefon 0371337148 sau e-mail turism@apulum.ro. Adresa: Strada Militari nr. 4, Alba Iulia.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 secunde

Ateliere interactive pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. Ce activități pot face cei mici și cum se pot înscrie
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 30 de minute

Ancheta în cazul adolescentului de 17 ani privind amenințările primite de școli și spitale. Ce s-a descoperit
Evenimentacum 60 de minute

Duminică: Atelier de Artă Poetică la Teatrul Prichindel din Alba Iulia. 11 actori dau viața unor sonete shakespeariene
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 4 ore

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

comunicat proiect PNRR comuna radesti
Actualitateacum 2 ore

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”. Dotarea Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești Jud. Alba
Actualitateacum 4 ore

AFIR primește cereri de finanțare pentru ”Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, începând de joi
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 20 de ore

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

4 octombrie: Crosul Speranței 2025 pe Câmpia Libertății din Blaj. Sute de persoane înscrise la competiție
Evenimentacum 5 ore

Cine transmite la TV meciul FCSB – Go Ahead Eagles din Europa League. Partida de joi se dispută de la ora 19:45
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 6 ore

25 septembrie: Ziua Dăruirii în România. Valoarea altruismului și importanța gesturilor mici care pot schimba vieți
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 2 zile

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 3 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Aiudacum 24 de ore

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației
Educațieacum 2 zile

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Mai mult din Educatie