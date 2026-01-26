Connect with us

Eveniment

26 ianuarie - ziua lui Ceaușescu. Vizitele dictatorului în județul Alba, de la „normalitate” la cultul personalității

Publicat

acum O oră

În 26 ianuarie se împlinesc 108 ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, dictatorul comunist care a condus România timp de aproape un sfert de secol.

Născut în 1918, la Scornicești, județul Olt, Ceaușescu a vizitat județul Alba de nu mai puțin de 11 ori, într-un arc de timp care spune, poate mai clar decât orice discurs, povestea transformării sale: de la lider politic relativ sobru, la „Geniul Carpaților” înconjurat de fast, lozinci și obediență.

Primele sale vizite au fost discrete, aproape banale. Ultimele, însă, au devenit adevărate spectacole de propagandă, în contrast dureros cu sărăcia și lipsurile populației.

1965 - Prima oprire a lui Ceaușescu la Alba Iulia

Prima vizită a avut loc în 1965, la scurt timp după preluarea puterii. Ceaușescu s-a oprit la Alba Iulia după o vizită la Galda de Jos, unde funcționa un centru de cercetare. Nimic nu anunța atunci dimensiunile pe care avea să le capete, în anii următori, cultul personalității.

ceausescu la alba iulia

Octombrie 1966 - Vizita „completă” în Cetate

În octombrie 1966, Ceaușescu revine la Alba Iulia într-o delegație de rang înalt, din care făceau parte Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Manea Mănescu și Ilie Verdeț. Este singura vizită în care liderul comunist a intrat atât în Catedrala Ortodoxă, cât și în Catedrala Romano-Catolică, fiind întâmpinat de episcopii Emilian Birdaș și Márton Áron.

Tot atunci a vizitat Sala Unirii și a decis renovarea clădirii, aflată într-o stare avansată de degradare. După acest moment, astfel de „deschideri” au dispărut complet din agenda sa.

ceausescu la alba iulia

1968 - Ceaușescu la Alba Iulia, la 50 de ani de la Marea Unire. Apare și Ion Iliescu

În noiembrie 1968, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Marea Unire, Ceaușescu participă la festivitățile de la Alba Iulia. Vizita este una relativ sobră, fără exagerări propagandistice. Din delegație făcea parte și tânărul Ion Iliescu, pe atunci șef al Departamentului de Propagandă al CC al PCR.

ceausescu alba iulia

Cu această ocazie au fost inaugurate clădirea Sălii Unirii, clădirea Babilonului (secții ale Muzeului Unirii) și a fost dezvelită statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul.

ceausescu la alba iulia

 

1972 – După inundații și „indicații” pe râul Mureș

Vizita din 14 septembrie 1972 a venit pe fondul marilor inundații din 1970. La Alba Iulia, Ceaușescu i-a cerut prim-secretarului PCR, George Homoșteanu, realizarea digului de pe râul Mureș. A participat la o adunare organizată în zona actualului Bulevard al Transilvaniei, unde se aflau fostele garsoniere G1, ulterior demolate. În același an, dictatorul a ajuns și la Sebeș.

ceausescu la alba iulia

1973–1974 – Blaj și Cugir, istorie și industrie

În 1973, Ceaușescu a fost prezent pe Câmpia Libertății de la Blaj, la 125 de ani de la Revoluția de la 1848, și a pus piatra de temelie a Combinatului de industrializare a vinului.

Un an mai târziu, în 1974, a participat la Cugir la aniversarea a 175 de ani de la înființarea uzinei, un simbol al industriei de armament din România comunistă.

ceausescu la alba iulia

1975 – Prima apariție alături de Elena.  Epoca ”iubitului conducător”

La 28 mai 1975, Ceaușescu vine la Alba Iulia însoțit pentru prima dată de Elena Ceaușescu. Vizita a coincis cu aniversarea a 375 de ani de la prima unire realizată de Mihai Viteazul și cu două milenii de atestare documentară a orașului.

Adunarea grandioasă a avut loc în fața Porții a III-a a Cetății, lângă obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan. Statuia ecvestră a împăratului Carol al VI-lea a fost acoperită cu un portret uriaș al dictatorului – un gest simbolic pentru epoca în care „iubitul conducător” nu putea fi „mai jos” decât un împărat.

Amza Pellea, celebru pentru rolul lui Mihai Viteazul, a fost adus să-l reprezinte pe voievod, dar orice posibil dialog simbolic cu Ceaușescu a fost atent evitat.

ceausescu la alba iulia

1976 - ”vizită de lucru”  în Munții Apuseni la exploatările miniere
În 1976, Ceaușescu a deschis exploatarea minieră de la Roșia Poieni, Filatura de bumbac de la Abrud și a participat la adunarea de la Baia de Arieș. Era perioada marilor investiții industriale forțate, prezentate ca „victorii ale socialismului”.

ceausescu la alba iulia

1984 - cu elicopterul prezidențial la Cugir

În vara anului 1984, elicopterul prezidențial a aterizat pe stadionul din Cugir, întâmpinat de o pancartă uriașă: „Ceaușescu fiu iubit – La noi bine ați venit”. Fastul propagandistic era la apogeu, deși populația se confrunta deja cu lipsuri severe. Peste cinci ani, Cugirul avea să fie primul oraș din județul Alba în care a izbucnit Revoluția.

1987 - Ultima vizită la Alba Iulia

Ultima vizită a lui Ceaușescu la Alba Iulia a avut loc în 1987. A fost cazat la hotelul partidului actualmente hotel Parc.

În același an la Alba Iulia s-a desfășurat una dintre cele mai spectaculoase operațiuni de inginerie urbană din România comunistă: mutarea unui bloc de locuințe cu locatari în el pe o distanță de aproape 70 de metri. Operațiunea a durat șase ore și jumătate, iar clădirile rezultate există și astăzi.

ceausescu la alba iulia

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 35 de secunde

Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba. PATJ Alba intră în etapa de transparenţă decizională, înainte de aprobare
zile libere 2025
Economieacum 31 de minute

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Evenimentacum 52 de minute

ACCIDENT rutier pe DN 67C - Transalpina, în comuna Săsciori. O mașină s-a răsturnat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026
Administrațieacum o zi

Când vor fi recepționate lucrările de renovare a clădirilor Liceului ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Valoarea investiției
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Economieacum 31 de minute

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Economieacum 11 ore

Numărul pensionarilor a crescut, la finalul anului 2025. Care este pensia medie în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Nicușor Dan: libertatea de exprimare este esențială, însă unele declarații pot avea costuri economice
Evenimentacum 2 zile

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 12 ore

Nicolae Stanciu a ajuns în China, unde urmează să semneze contract. Cum a fost primit de fanii noii echipe
Evenimentacum 18 ore

VIDEO: Octavian Drăgoiu din Alba Iulia, pe primul loc la snowboard în cadrul competiției Arena Freestyle Open 2026 de la Păltiniș
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Evenimentacum 14 ore

VIDEO: Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din rasa ”Uriașul de Transilvania”. A participat la expoziții internaționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Educațieacum 19 ore

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Evenimentacum o zi

Câte ouă pot fi consumate pe zi, pentru a preveni probleme de sănătate. Opinia experților
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie