26 ianuarie - ziua lui Ceaușescu. Vizitele dictatorului în județul Alba, de la „normalitate” la cultul personalității

În 26 ianuarie se împlinesc 108 ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, dictatorul comunist care a condus România timp de aproape un sfert de secol.

Născut în 1918, la Scornicești, județul Olt, Ceaușescu a vizitat județul Alba de nu mai puțin de 11 ori, într-un arc de timp care spune, poate mai clar decât orice discurs, povestea transformării sale: de la lider politic relativ sobru, la „Geniul Carpaților” înconjurat de fast, lozinci și obediență.

Primele sale vizite au fost discrete, aproape banale. Ultimele, însă, au devenit adevărate spectacole de propagandă, în contrast dureros cu sărăcia și lipsurile populației.

1965 - Prima oprire a lui Ceaușescu la Alba Iulia

Prima vizită a avut loc în 1965, la scurt timp după preluarea puterii. Ceaușescu s-a oprit la Alba Iulia după o vizită la Galda de Jos, unde funcționa un centru de cercetare. Nimic nu anunța atunci dimensiunile pe care avea să le capete, în anii următori, cultul personalității.

Octombrie 1966 - Vizita „completă” în Cetate

În octombrie 1966, Ceaușescu revine la Alba Iulia într-o delegație de rang înalt, din care făceau parte Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Manea Mănescu și Ilie Verdeț. Este singura vizită în care liderul comunist a intrat atât în Catedrala Ortodoxă, cât și în Catedrala Romano-Catolică, fiind întâmpinat de episcopii Emilian Birdaș și Márton Áron.

Tot atunci a vizitat Sala Unirii și a decis renovarea clădirii, aflată într-o stare avansată de degradare. După acest moment, astfel de „deschideri” au dispărut complet din agenda sa.

1968 - Ceaușescu la Alba Iulia, la 50 de ani de la Marea Unire. Apare și Ion Iliescu

În noiembrie 1968, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Marea Unire, Ceaușescu participă la festivitățile de la Alba Iulia. Vizita este una relativ sobră, fără exagerări propagandistice. Din delegație făcea parte și tânărul Ion Iliescu, pe atunci șef al Departamentului de Propagandă al CC al PCR.

Cu această ocazie au fost inaugurate clădirea Sălii Unirii, clădirea Babilonului (secții ale Muzeului Unirii) și a fost dezvelită statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul.

1972 – După inundații și „indicații” pe râul Mureș

Vizita din 14 septembrie 1972 a venit pe fondul marilor inundații din 1970. La Alba Iulia, Ceaușescu i-a cerut prim-secretarului PCR, George Homoșteanu, realizarea digului de pe râul Mureș. A participat la o adunare organizată în zona actualului Bulevard al Transilvaniei, unde se aflau fostele garsoniere G1, ulterior demolate. În același an, dictatorul a ajuns și la Sebeș.

1973–1974 – Blaj și Cugir, istorie și industrie

În 1973, Ceaușescu a fost prezent pe Câmpia Libertății de la Blaj, la 125 de ani de la Revoluția de la 1848, și a pus piatra de temelie a Combinatului de industrializare a vinului.

Un an mai târziu, în 1974, a participat la Cugir la aniversarea a 175 de ani de la înființarea uzinei, un simbol al industriei de armament din România comunistă.

1975 – Prima apariție alături de Elena. Epoca ”iubitului conducător”

La 28 mai 1975, Ceaușescu vine la Alba Iulia însoțit pentru prima dată de Elena Ceaușescu. Vizita a coincis cu aniversarea a 375 de ani de la prima unire realizată de Mihai Viteazul și cu două milenii de atestare documentară a orașului.

Adunarea grandioasă a avut loc în fața Porții a III-a a Cetății, lângă obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan. Statuia ecvestră a împăratului Carol al VI-lea a fost acoperită cu un portret uriaș al dictatorului – un gest simbolic pentru epoca în care „iubitul conducător” nu putea fi „mai jos” decât un împărat.

Amza Pellea, celebru pentru rolul lui Mihai Viteazul, a fost adus să-l reprezinte pe voievod, dar orice posibil dialog simbolic cu Ceaușescu a fost atent evitat.

1976 - ”vizită de lucru” în Munții Apuseni la exploatările miniere

În 1976, Ceaușescu a deschis exploatarea minieră de la Roșia Poieni, Filatura de bumbac de la Abrud și a participat la adunarea de la Baia de Arieș. Era perioada marilor investiții industriale forțate, prezentate ca „victorii ale socialismului”.

1984 - cu elicopterul prezidențial la Cugir

În vara anului 1984, elicopterul prezidențial a aterizat pe stadionul din Cugir, întâmpinat de o pancartă uriașă: „Ceaușescu fiu iubit – La noi bine ați venit”. Fastul propagandistic era la apogeu, deși populația se confrunta deja cu lipsuri severe. Peste cinci ani, Cugirul avea să fie primul oraș din județul Alba în care a izbucnit Revoluția.

1987 - Ultima vizită la Alba Iulia

Ultima vizită a lui Ceaușescu la Alba Iulia a avut loc în 1987. A fost cazat la hotelul partidului actualmente hotel Parc.

În același an la Alba Iulia s-a desfășurat una dintre cele mai spectaculoase operațiuni de inginerie urbană din România comunistă: mutarea unui bloc de locuințe cu locatari în el pe o distanță de aproape 70 de metri. Operațiunea a durat șase ore și jumătate, iar clădirile rezultate există și astăzi.

