Cum îți faci cont pe ghiseul.ro pentru a plăti taxele și impozitele direct de acasă. Variante de conectare

Cetățenii pot plăti taxele și impozitele locale, precum și amenzile, direct de acasă, prin intermediul platformei online ghiseul.ro.

Pentru a evita cozile de la ghișeele fizice, este important să știe cum își pot crea un cont pe această platformă.

Așadar, prin platforma ghiseul.ro pot fi achitate impozitele și taxele stabilite de instituțiile publice înrolate în sistem, precum și amenzile contravenționale, cu aplicarea reducerilor prevăzute de lege pentru plata în termen de 15 zile calendaristice.

De asemenea, pot fi efectuate plăți pentru orice serviciu public sau serviciu comunitar de utilitate publică, inclusiv pentru sume aflate în legătură directă sau indirectă cu prestarea acestor servicii.

Ghișeul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.

Este disponibilă non stop, cu excepția perioadelor de mentenanță sau intervenție tehnică asupra sistemului, cum a fost cazul recent.

Cum îți faci cont pe ghiseul.ro

Există trei modalități prin care îți poți face un cont:

prima variantă: prin utilizarea unui card bancar personal emis de o bancă din România înrolată în sistem, titularul cardului fiind același cu titularul rolului fiscal;

prin utilizarea unui card bancar personal emis de o bancă din România înrolată în sistem, titularul cardului fiind același cu titularul rolului fiscal; a doua variantă: prin intermediul Direcției de Taxe și Impozite Locale, care poate genera datele de logare la solicitarea contribuabilului, pe baza actului de identitate și a unei adrese de e-mail valide;

prin intermediul Direcției de Taxe și Impozite Locale, care poate genera datele de logare la solicitarea contribuabilului, pe baza actului de identitate și a unei adrese de e-mail valide; a treia variantă: prin aplicația mobilă ROeID, care permite autentificarea unică în platformele online ale statului român, inclusiv pe Ghișeul.ro, după validarea identității digitale.

Pentru prima variantă este nevoie să dețineți un card bancar individual, emis de o instituție bancară din România înrolată în sistem, cum sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, Exim Banca Românească, Intesa San Paolo Bank, Garanti Bank, ING Bank, Libra Internet Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Vista Bank, ProCredit Bank.

Potrivit informațiilor disponibile în platformă, solicitantul datelor de logare trebuie să fie același cu titularul contului bancar la care este atașat cardul bancar pentru care se verifică identitatea și trebuie să fie titularul rolului fiscal pentru care se dorește achitarea impozitelor datorate.

Cont creat prin Direcția de Taxe și Impozite Locale

A doua variantă de creare a contului, este prin intermediul Direcției de Taxe și Impozite locale care vă poate genera datele de logare pentru ghiseul.ro în urma solicitării dvs..

Puteți lua legatura cu primaria respectivă prin email sau telefonic. Este necesar să transmiteți către primarie o copie a Cărții de Identitate și o adresă de email validă.

Pentru mai multe informații privind aceasta procedură este necesar să contactați Direcția de Taxe Locale și Impozite unde este rolul fiscal.

Pentru peroanele fizice înregistrate în România cu NIF (Număr de Identificare Fiscală) sau CIF (Cod de Identificare Fiscală), datele de acces pot fi eliberate doar de primăria la care este constituit rolul fiscal, dacă respectiva primărie este înrolată în ghiseul.ro la plăți cu autentificare.

De asemenea, în cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro.

Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare. Celelalte localități vor fi adăugate în cont în urma solicitării transmise direct către primărie.

După obținerea datelor de logare - Utilizator și Parolă (crearea contului), plățile se pot efectua cu orice card bancar care este înrolat de către banca emitentă în programul 3DSecure.

Crearea contului prin aplicația ROeID

A treia modalitate de creare a contului, este prin intermediul aplicatiei de mobil ROeID disponibilă în Google Play sau App Store.

Pentru această variantă, este necesar să descărcați aplicația mobilă ROeID din Google Play sau App Store și să parcurgeți pașii pentru crearea unui cont.

Aplicația ROeID oferă un singur set de date de autentificare pentru accesarea platformelor online ale statului român, prin sistemul de identitate digitală.

După confirmarea identității, utilizatorii pot intra în contul de pe Ghișeul.ro pentru a achita obligațiile de plată afișate la secțiunea ANAF sau pot fi redirecționați către site-ul Ministerului Afacerilor Interne, prin HUB MAI, pentru accesarea serviciilor disponibile, precum cazierul judiciar, adeverințe de domiciliu sau istoricul sancțiunilor auto.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News