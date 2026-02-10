Connect with us

Eveniment

Atenție șoferi: Circulație restricționată pe trei tronsoane din Autostrada A1, între Sibiu și Deva, pentru lucrări de reparații

Publicat

acum 39 de secunde

Circulația rutieră este restricționată temporar marți, 10 februarie, pe mai multe tronsoane din Autostrada A1, între Sibiu - Sebeș - Deva, pentru lucrări de reparații.

Potrivit Centrului InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul va fi restricționat pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru efectuarea de lucrări, astfel:

  • tronson kilometric 275+400 metri - 275+600 metri (Apoldu de Jos, viaduct Aciliu) – circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul Sibiu – Deva, până la ora 14:00, pentru înlocuirea glisierei mediane;
  • tronson kilometric 224 – 254 (zona Cunța) - restricție mobilă pe banda de urgență și prima bandă, pe ambele sensuri, până la ora 15:00, pentru lucrări de reparație a părții carosabile;
  • tronson kilometric 373 – 372, pe sensul Deva – Sibiu - circulație restricționată pe a doua bandă pentru lucrări de reparații gropi în carosabil, până la ora 16:00.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 39 de secunde

Atenție șoferi: Circulație restricționată pe trei tronsoane din Autostrada A1, între Sibiu și Deva, pentru lucrări de reparații
Aiudacum 8 minute

VIDEO Agresiune pe o stradă din Aiud. Tânăr de 19 ani, reținut de polițiști după ce l-a lovit pe un bărbat
Evenimentacum 28 de minute

VIDEO Primarul din Ciugud, despre creșterea impozitelor: „Cetățenii trebuie să contribuie la dezvoltarea țării"
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 7 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum 2 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

haine contrafacute
Economieacum 12 ore

Noi măsuri adoptate de Comisia Europeană pentru a preveni distrugerea hainelor și accesoriilor nevândute. Care sunt interdicțiile
bani pensii
Economieacum 13 ore

Peste 40 de noi contracte de finanțare semnate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Ce sumă ajunge în Alba
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum o săptămână

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 5 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor. Care sunt beneficiile pentru sănătate și alimentație echilibrată
cadou emag cadouri gest
Actualitateacum o zi

Detaliile care transformă un gest simplu într-un cadou memorabil (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 3 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Evenimentacum o zi

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba
Educațieacum 2 zile

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Mai mult din Educatie