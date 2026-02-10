Eveniment
Atenție șoferi: Circulație restricționată pe trei tronsoane din Autostrada A1, între Sibiu și Deva, pentru lucrări de reparații
Circulația rutieră este restricționată temporar marți, 10 februarie, pe mai multe tronsoane din Autostrada A1, între Sibiu - Sebeș - Deva, pentru lucrări de reparații.
Potrivit Centrului InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul va fi restricționat pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pentru efectuarea de lucrări, astfel:
- tronson kilometric 275+400 metri - 275+600 metri (Apoldu de Jos, viaduct Aciliu) – circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul Sibiu – Deva, până la ora 14:00, pentru înlocuirea glisierei mediane;
- tronson kilometric 224 – 254 (zona Cunța) - restricție mobilă pe banda de urgență și prima bandă, pe ambele sensuri, până la ora 15:00, pentru lucrări de reparație a părții carosabile;
- tronson kilometric 373 – 372, pe sensul Deva – Sibiu - circulație restricționată pe a doua bandă pentru lucrări de reparații gropi în carosabil, până la ora 16:00.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.