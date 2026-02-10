VIDEO Agresiune pe o stradă din Aiud. Tânăr de 19 ani, reținut de polițiști după ce l-a lovit pe un bărbat

Un tânăr din Aiud a fost reținut de polițiști după ce a agresat fizic un alt bărbat, pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, tânărul de 19 ani, în timp ce se afla pe strada Horea din municipiul Aiud, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Aiud.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

