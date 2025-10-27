Atenție, șoferi: Restricții de circulație pe DN 7 – Valea Oltului, până pe 15 noiembrie. Precizările CNAIR

Șoferii care circulă pe DN 7 – Valea Oltului, între kilometrii 216+450 și 217+400, în zona Călinești – Râmnicu Vâlcea, se vor confrunta cu restricții temporare de circulație începând de luni până pe 15 noiembrie 2025.

Potrivit CNAIR, se vor institui restricții temporare de circulație pe DN 7 pentru lucrările aferente ecoductului Călinești, parte a proiectului „Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni”.

Circulația se va desfășura alternativ, dirijată de piloți, pe o singură bandă, în intervalul 08:00 – 16:00.

Pe timpul nopții, drumul va fi deschis complet circulației.

Lucrările nu se vor desfășura în weekend sau pe vreme nefavorabilă (ploi torențiale, ceață, ninsori, polei).

„Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnalizarea rutieră din zonă”, au transmis reprezentanții CNAIR.

