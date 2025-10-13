Connect with us

Atenționare ANAF: emailuri false în numele instituției. Recomandări pentru cotribuabili

Modificare la legea achizițiilor publice

ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției. Aceste mesaje false sunt transmise de la adresa ion@impal.ro.

Prin mesajele respective, prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.

Recomandări ANAF

ANAF recomandă cotribuabililor:

  • nu deschideți aceste emailuri
  • nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut
  • nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate

Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.

