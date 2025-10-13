Eveniment
Atenționare ANAF: emailuri false în numele instituției. Recomandări pentru cotribuabili
ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției. Aceste mesaje false sunt transmise de la adresa ion@impal.ro.
Prin mesajele respective, prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.
Recomandări ANAF
ANAF recomandă cotribuabililor:
- nu deschideți aceste emailuri
- nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut
- nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate
Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.
De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.
