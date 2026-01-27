Connect with us

Eveniment

Calendar ortodox, 27 ianuarie: Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului

Publicat

acum 2 ore

Calendarul ortodox 2026 amintește marți, 27 ianuarie, aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului.

În această zi se face pomenirea aducerii sfintelor sale moaşte din surghiunul în care a fost trimis la dorinţa împărătesei Eudoxia, soţia împăratul Arcadius (395-408) şi unde a murit.

De asemenea, se amintește şi aşezarea lor în Biserica "Sfinţii Apostoli" din Constantinopol, scrie Agerpres.

Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom) este sărbătorit şi pe data de 30 ianuarie, împreună cu Sfinţii Vasile şi Grigorie Teologul, dar şi în ziua de 13 noiembrie.

Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia (344/354). A fost botezat la vârsta de 20 de ani și a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragatiu, iar retorica cu Libaniu.

Sfântului Ioan i s-a asigurat o educaţie deosebită, sub îndrumarea unor mari învăţaţi şi filosofi din Antiohia. Tânărul a manifestat o mare pasiune pentru oratorie.

În ceea ce priveşte învăţătura creştină i-a avut ca îndrumători pe arhiepiscopul Antiohiei, Meletie, şi pe episcopul Tarsului, Diodor.

După moartea mamei sale, a petrecut patru ani într-o mănăstire din munţii din preajma Antiohiei şi doi ani ca pustnic într-o peşteră.

A fost hirotonit diacon de către arhiepiscopul Meletiei, şi apoi sfinţit preot de către arhiepiscopul Flavian, urmaşul lui Meletie.

În timpul cât a slujit ca preot, Sfântul Ioan a devenit vestit pentru predicile sale rostite în toate bisericile din Antiohia şi din împrejurimi, în fiecare duminică şi sărbătoare.

Dupa moartea lui Nectarie, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan a fost ales patriarh al Constantinopolului, fiind hirotonit de patriarhul Teofil al Alexandriei, la 28 februarie 398.

Ioan reformează cetatea și preoțimea, care se aflau într-o mare stare de decădere, potrivit crestinordotox.ro.

Astfel, el suprimă luxul reședinței episcopale și introduce traiul modest.

Sfântul Ioan Gură de Aur îi critica pe cei care făceau nedreptăți

Sfântul Ioan Gură de Aur condamna nedreptățile vremii și îi mustra pe cei care le săvârșeau.

El îi îndemna inclusiv pe împărat și pe împărăteasă să urmeze calea dreptății, iar pe boieri și demnitari îi avertiza că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru abuzurile comise și pentru nedreptățile făcute celor săraci.

Astfel, a început a se ridica asupra lui multă ură, nu numai de la clerici, cărora Sfântul Ioan le cerea să vieţuiască după aşezământul legii, ci şi de la stăpânitorii lumeşti, scrie Agerpres.

Împărăteasa Eudoxia s-a întors asupra lui

Împărăteasa Eudoxia s-a întors asupra lui, căci ea credea că tot ce spunea arhiepiscopul Ioan Hrisostom împotriva celor ce răpeau bunuri străine erau de fapt mustrări pentru propriile ei fapte.

Pentru că era foarte iubitoare de argint, încât multora le făcea nedreptate, luându-le averile cu forța.

"Împărăteasa voieşte să fiu ca un mort, care nu vede nedreptăţile ce se lucrează şi nu aude glasurile celor asupriţi şi ale celor ce plâng şi suspină şi nu face mustrări celor ce greşesc.

Dar de vreme ce sunt episcop şi mie îmi este încredinţată purtarea de grijă pentru suflete, sunt dator a privi cu ochi neadormiţi asupra tuturor, a asculta cererile tuturor, a învăţa pe toţi şi a certa, iar pe cei ce nu se pocăiesc, a-i mustra", spunea Sfântul Ioan Gură de Aur de la înălţimea amvonului.

Când cererile împărătesei de a înceta cu mustrările au devenit imperative, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că nu poate să asculte ordinele venite de la palat:

"Pentru că ştiu că a nu mustra fărădelegile şi a nu certa pe cei ce fac rele, este dovedită pierzare şi mă tem că dacă vom tăcea noi pentru cele ce se fac cu nedreptate, să nu se zică şi despre noi cuvântul acesta al lui Iosie: Preoţii au ascuns calea Domnului" ("Vieţile Sfinţilor").

Acuzat de erezie și alungat din scaunul patriarhal

În timpul controverselor origeniste, în urma unui sinod, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost acuzat de erezie și îndepărtat din scaunul patriarhal.

Deși s-a întors pentru scurt timp, a fost în cele din urmă exilat în Armenia, mai întâi la Cucuz, apoi la Comane, unde, după ani de suferințe și lipsuri, a murit.

Trupul Sfântului Ioan Gură de Aur a fost luat de la Comane, unde fusese îngropat, și a fost adus cu rugăciuni la inițiativa patriarhului Constantinopolului, Sfântul Proclu, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450).

Ajunse în capitală, împăratul Teodosie a îngenuncheat și s-a rugat cu lacrimi ca Sfântul Ioan să ierte nedreptățile comise de mama sa, împărăteasa Eudoxia.

Moaștele au fost așezate apoi în Biserica „Sfinții Apostoli”, în ziua de 27 ianuarie, dată stabilită de Biserică drept zi de prăznuire anuală a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

zile libere 2025
Administrațieacum 2 minute

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Evenimentacum 10 minute

Atenționare Cod Galben de ceață în Alba și Sibiu, marți dimineața. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
pietre funerare
Evenimentacum O oră

27 ianuarie, Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. Povestea femeii din Alba și fotografia simbol din 1944
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 2 minute

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum 14 ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Ce amenzi a dat ANAF proprietarilor de mașini de lux cumpărate din fonduri nejustificate. Verificările vor fi extinse
zile libere 2025
Economieacum 24 de ore

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 11 ore

Ce cumpără statul român prin programul SAFE. Lista achizițiilor în valoare de 9,5 miliarde euro, prezentată de ministrul Apărării
Evenimentacum 14 ore

Angajarea răspunderii pe reforma administrației va fi amânată (surse). Discuțiile din Coaliție
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 14 ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 15 ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum o zi

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

schimbari la whatsapp
Evenimentacum 10 ore

Val de fraude pe WhatsApp. Atenționări DNSC privind mesaje false ce par a fi de la firme de curierat
Evenimentacum 3 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 11 ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie