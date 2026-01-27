Calendar ortodox, 27 ianuarie: Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului

Calendarul ortodox 2026 amintește marți, 27 ianuarie, aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului.

În această zi se face pomenirea aducerii sfintelor sale moaşte din surghiunul în care a fost trimis la dorinţa împărătesei Eudoxia, soţia împăratul Arcadius (395-408) şi unde a murit.

De asemenea, se amintește şi aşezarea lor în Biserica "Sfinţii Apostoli" din Constantinopol, scrie Agerpres.

Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom) este sărbătorit şi pe data de 30 ianuarie, împreună cu Sfinţii Vasile şi Grigorie Teologul, dar şi în ziua de 13 noiembrie.

Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia (344/354). A fost botezat la vârsta de 20 de ani și a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragatiu, iar retorica cu Libaniu.

Sfântului Ioan i s-a asigurat o educaţie deosebită, sub îndrumarea unor mari învăţaţi şi filosofi din Antiohia. Tânărul a manifestat o mare pasiune pentru oratorie.

În ceea ce priveşte învăţătura creştină i-a avut ca îndrumători pe arhiepiscopul Antiohiei, Meletie, şi pe episcopul Tarsului, Diodor.

După moartea mamei sale, a petrecut patru ani într-o mănăstire din munţii din preajma Antiohiei şi doi ani ca pustnic într-o peşteră.

A fost hirotonit diacon de către arhiepiscopul Meletiei, şi apoi sfinţit preot de către arhiepiscopul Flavian, urmaşul lui Meletie.

În timpul cât a slujit ca preot, Sfântul Ioan a devenit vestit pentru predicile sale rostite în toate bisericile din Antiohia şi din împrejurimi, în fiecare duminică şi sărbătoare.

Dupa moartea lui Nectarie, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan a fost ales patriarh al Constantinopolului, fiind hirotonit de patriarhul Teofil al Alexandriei, la 28 februarie 398.

Ioan reformează cetatea și preoțimea, care se aflau într-o mare stare de decădere, potrivit crestinordotox.ro.

Astfel, el suprimă luxul reședinței episcopale și introduce traiul modest.

Sfântul Ioan Gură de Aur îi critica pe cei care făceau nedreptăți

Sfântul Ioan Gură de Aur condamna nedreptățile vremii și îi mustra pe cei care le săvârșeau.

El îi îndemna inclusiv pe împărat și pe împărăteasă să urmeze calea dreptății, iar pe boieri și demnitari îi avertiza că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru abuzurile comise și pentru nedreptățile făcute celor săraci.

Astfel, a început a se ridica asupra lui multă ură, nu numai de la clerici, cărora Sfântul Ioan le cerea să vieţuiască după aşezământul legii, ci şi de la stăpânitorii lumeşti, scrie Agerpres.

Împărăteasa Eudoxia s-a întors asupra lui

Împărăteasa Eudoxia s-a întors asupra lui, căci ea credea că tot ce spunea arhiepiscopul Ioan Hrisostom împotriva celor ce răpeau bunuri străine erau de fapt mustrări pentru propriile ei fapte.

Pentru că era foarte iubitoare de argint, încât multora le făcea nedreptate, luându-le averile cu forța.

"Împărăteasa voieşte să fiu ca un mort, care nu vede nedreptăţile ce se lucrează şi nu aude glasurile celor asupriţi şi ale celor ce plâng şi suspină şi nu face mustrări celor ce greşesc.

Dar de vreme ce sunt episcop şi mie îmi este încredinţată purtarea de grijă pentru suflete, sunt dator a privi cu ochi neadormiţi asupra tuturor, a asculta cererile tuturor, a învăţa pe toţi şi a certa, iar pe cei ce nu se pocăiesc, a-i mustra", spunea Sfântul Ioan Gură de Aur de la înălţimea amvonului.

Când cererile împărătesei de a înceta cu mustrările au devenit imperative, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că nu poate să asculte ordinele venite de la palat:

"Pentru că ştiu că a nu mustra fărădelegile şi a nu certa pe cei ce fac rele, este dovedită pierzare şi mă tem că dacă vom tăcea noi pentru cele ce se fac cu nedreptate, să nu se zică şi despre noi cuvântul acesta al lui Iosie: Preoţii au ascuns calea Domnului" ("Vieţile Sfinţilor").

Acuzat de erezie și alungat din scaunul patriarhal

În timpul controverselor origeniste, în urma unui sinod, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost acuzat de erezie și îndepărtat din scaunul patriarhal.

Deși s-a întors pentru scurt timp, a fost în cele din urmă exilat în Armenia, mai întâi la Cucuz, apoi la Comane, unde, după ani de suferințe și lipsuri, a murit.

Trupul Sfântului Ioan Gură de Aur a fost luat de la Comane, unde fusese îngropat, și a fost adus cu rugăciuni la inițiativa patriarhului Constantinopolului, Sfântul Proclu, în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408–450).

Ajunse în capitală, împăratul Teodosie a îngenuncheat și s-a rugat cu lacrimi ca Sfântul Ioan să ierte nedreptățile comise de mama sa, împărăteasa Eudoxia.

Moaștele au fost așezate apoi în Biserica „Sfinții Apostoli”, în ziua de 27 ianuarie, dată stabilită de Biserică drept zi de prăznuire anuală a Sfântului Ioan Gură de Aur.

