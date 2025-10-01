Connect with us

Atenționare ANM: Cod Galben de ceață în Alba. Vizibilitatea scade izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Meteorologii au emis miercuri dimineața o atenționare Cod Galben de ceață valabilă în mai multe localități din județul Alba până la ora 09:00.

Potrivit ANM, este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

