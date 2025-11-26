Atenționare ANM: Ploi abundente până duminică seara. În unele zone vor fi ninsori și vânt puternic. Vremea se răcește

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atenționează că până duminică, 30 noiembrie, ora 20.00, vor fi ploi abundente, lapoviță și ninsoare, vânt puternic. Vremea se răcește.

Potrivit ANM, precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 /28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10-25 l/mp. În regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali acestea vor fi de 35-45 l/mp și local de 60-80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării. Din noaptea de joi spre vineri se va manifesta în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor.

În Alba sunt anunțate ploi de joi până duminică seara. Maximele scad de la 12 grade la 7-8 grade. La Arieșeni și Oașa, temperaturile vor fi de 1-5 grade și va ploua, însă în Munții Șureanu va ninge (maxime de 1-2 grade, minime până la -4 grade).

