Connect with us

Eveniment

Atenționare ANM: Ploi abundente până duminică seara. În unele zone vor fi ninsori și vânt puternic. Vremea se răcește

Publicat

acum 3 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atenționează că până duminică, 30 noiembrie, ora 20.00, vor fi ploi abundente, lapoviță și ninsoare, vânt puternic. Vremea se răcește.

Potrivit ANM, precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 /28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10-25 l/mp. În regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali acestea vor fi de 35-45 l/mp și local de 60-80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării. Din noaptea de joi spre vineri se va manifesta în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor.

În Alba sunt anunțate ploi de joi până duminică seara. Maximele scad de la 12 grade la 7-8 grade. La Arieșeni și Oașa, temperaturile vor fi de 1-5 grade și va ploua, însă în Munții Șureanu va ninge (maxime de 1-2 grade, minime până la -4 grade).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 32 de minute

George Simion vrea să strângă 11.000 de simpatizanți AUR la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Va organiza un marș pe străzile din oraș
sala clasa liceu examen
Educațieacum O oră

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu
premii, militar, eleve
Educațieacum 2 ore

Eleve ale Colegiului Militar din Alba Iulia, premiate la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 2 zile

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive
Economieacum 5 ore

UPDATE: Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 18 ore

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 19 ore

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 17 ore

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 6 ore

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum o zi

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sala clasa liceu examen
Educațieacum O oră

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu
premii, militar, eleve
Educațieacum 2 ore

Eleve ale Colegiului Militar din Alba Iulia, premiate la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”
Mai mult din Educatie