Atenționare Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe din țară. Temperaturi de peste 30 de grade, la începutul toamnei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de caniculă valabile în Alba și alte județe din țară, până vineri seara. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate și va fi disconfort termic.

Maximele vor ajunge la 32-33 sau chiar 34-36 de grade Celsius.

Atenționare Cod Galben caniculă – joi, 4 septembrie, interval orar 12.00 – 21.00/ val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și discomfort termic

Joi (4 septembrie) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Atenționare Cod Galben caniculă – vineri, 5 septembrie, interval orar 12.00 – 21.00/ val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Vineri (5 septembrie) valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade.

Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării.

