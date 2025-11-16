Atenționare Cod Galben de ceață în Alba și alte județe din țară. Vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări Cod Galben de ceață pentru Alba și alte județe din țară. Este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri.

Până la ora 11.00, în județul Alba sunt vizate localitățile:

Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Blaj, Săsciori, Jidvei, Vințu de Jos, Șona, Pianu

Valea Lungă, Daia Română, Sâncel, Șpring, Șibot, Săliștea, Berghin, Noșlac

Gârbova, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Cut, Ohaba, Cenade, Doștat.

Atenționări meteo similare sunt pentru județele: Mureș, Cluj, Vâlcea, Gorj, Argeș, Prahova, Galați, Bacău, Ialomița, Brăila, Călărași.

Atenționări pentru șoferi

Pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce priveşte autostrăzile trebuie respectate şi alte reguli specifice:

nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă

în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News