Atenționare Cod Galben de ceață și polei în Alba și alte județe din țară. Localități vizate în județ

Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de ceață, marți dimineața, până la ora 10.00. Sunt condiții de formare a ghețușului.

Se va semnala local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Aceasta va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Sunt vizate localitățile:

  • Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș,
  • Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești;

Atenționări similare sunt valabile și pentru zone din județele: Sibiu, Harghita, Bihor, Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea, Vaslui, Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Timiș, Suceava.

sursa: meteoromania.ro

