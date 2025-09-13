Atenționare Cod Galben de vânt puternic în Alba și alte județe din țară, până duminică seara. Zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de vânt puternic pentru sudul județului Alba și alte zone din țară. Atenționările meteo sunt valabile până duminică seara.

În Alba, va fi vânt puternic de sâmbătă seara în zona munților Șureanu. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-100 km/h.

Atenționare Cod Galben: intensificări ale vântului – de sâmbătă, 13 septembrie, ora 20.00 până duminică, 14 septembrie, ora 8.00

Din seara de sâmbătă (13 septembrie), în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

Atenționare Cod Galben: intensificări ale vântului – duminică, orele 8.00-20.00

Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

