Eveniment
Atenționare de la Poliția Alba: cumpărați doar articole pirotehnice permise de lege. Polițiștii au intensificat controalele
Poliția Alba atenționează asupra respectării legislației privind deținerea, cumpărarea și vânzarea articolelor pirotehnice. Polițiștii au intensificat activitățile de control.
Potrivit IPJ Alba, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utilize doar articole pirotehnice din categoria F1, ce prezintă risc scăzut.
Acestea sunt artificiile de brad, bețigașe bengale, jerbe de mici dimensiuni și granule scânteietoare.
Polițiștii recomandă:
- cumpărați doar articole pirotehnice premise de lege și doar de la comercianți autorizați
- verificați dacă produsele sunt etichetate în limba română
- sesizați autoritățile atunci când observați vânzări ilegale
