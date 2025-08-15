Connect with us

Atenționare imediată de Cod Galben de furtuni în zona Munților Apuseni, județul Alba. Localitățile vizate

Publicat

acum O oră

Atenționare imediată de Cod Galben de furtuni în zona Munților Apuseni, județul Alba. Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 15 august 2025, o avertizare Cod galben valabil între orele 15:00 și 16:00, pentru mai multe localități din județul Alba.

Zonele vizate sunt: Câmpeni, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților și Poiana Vadului.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala averse torențiale care vor cumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h și grindină cu diametrul de 1–2 cm.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor meteorologice, să se adăpostească în locuri sigure și să nu parcheze autovehiculele sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate.

Ultimele articole pe alba24
