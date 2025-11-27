Connect with us

Eveniment

Atenționare meteo: patru zile cu ploi abundente. Ninsori și vânt puternic la munte. Cod Galben în 7 județe din țară

vremea in alba in weekend

Publicat

acum O oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi abundente în aproape toată țara, până duminică seara. La munte vor fi ninsori și vânt puternic. Șapte județe se află sub atenționare Cod galben de ploi.

Până duminică, 30 noiembrie, ora 20.00, temporar va ploua în aproape toată țara. În nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35-45 l/mp și local de 60-80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi și în sud-est.

Atenționare Cod Galben de ploi: 27 noiembrie, ora 10.00 – 28 noiembrie, ora 10.00

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 27 de secunde

Lia Savonea: ”Asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”. Anunță că va vota contra reformei pensiilor din Justiție
bani pensii
Economieacum 16 minute

Start Up Nation 2025: termen prelungit pentru înscrieri în cadrul programului. Anunțul Ministerului Economiei
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 41 de minute

Extragere LOTO joi 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

FOTO: Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru eficiență energetică. Lucrări de peste 11,7 milioane lei
Actualitateacum 5 ore

1 Decembrie 2025, Ziua Națională la Alba Iulia: Programul zilei de 27 noiembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 16 minute

Start Up Nation 2025: termen prelungit pentru înscrieri în cadrul programului. Anunțul Ministerului Economiei
Actualitateacum 3 ore

Legea prosumatorilor va fi dezbătută la CCR, după sesizarea de neconstituționalitate a președintelui Dan
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 2 zile

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 41 de minute

Extragere LOTO joi 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro la Joker. Ce reporturi sunt pe fiecare categorie
Evenimentacum 2 zile

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum o zi

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Educațieacum 14 ore

Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar
Mai mult din Educatie