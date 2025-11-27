Atenționare meteo: patru zile cu ploi abundente. Ninsori și vânt puternic la munte. Cod Galben în 7 județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi abundente în aproape toată țara, până duminică seara. La munte vor fi ninsori și vânt puternic. Șapte județe se află sub atenționare Cod galben de ploi.

Până duminică, 30 noiembrie, ora 20.00, temporar va ploua în aproape toată țara. În nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35-45 l/mp și local de 60-80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi și în sud-est.

Atenționare Cod Galben de ploi: 27 noiembrie, ora 10.00 – 28 noiembrie, ora 10.00

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

