Procurorii din Câmpeni au vrut să îi dea o pedeapsă ”nejustificat de blândă” unui afacerist cu lemne care a amenințat un polițist

Publicat

acum 4 minute

Un acord de sesizare al vinovăției s-a judecat pe rolul Judecătoriei Câmpeni recent. Mai exact, în data de 29 ianuarie 2026, judecătorii din Câmpeni au avut de analizat și de admis, sau respins un acord de vinovăție încheiat între un afacerist din Câmpeni, Dumitru I.D., și procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni. 

Inculpatul are o firmă care se ocupă de transportul cu material lemnos, iar după un control asupra unui transport de lemne, Dumitru l-a amenințat cu moartea pe un polițist de la Brigada Operațiuni Speciale Alba Iulia, Ioan C.S.

Polițistul în cauză a depuso plângere, iar în urma acesteia s-a întocmit un dosar penal pentru ultraj. Ajuns în fața procurorilor, inculpatul a vrut să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției cu procurorul de caz. În acest fel ar fi avut parte de o pedeapsă redusă.

De la ce a pornit totul

Potrivit motivării instanței, ”în zilele de 22.03.2024 şi 29.03.2024 organele de poliție au oprit pentru control ansamblul de vehicule compus din auto care tractează remorcă fiind identificate nereguli care au condus la sancționarea contravențională a societăți.

La data de 29.03.2024 când a fost efectuat controlul la faţa locului a fost prezent şi inculpatul, autoturismul utilizat în interes de serviciu de persoana vătămată marca Dacia Duster cu terminaţia numărului SSL fiind văzut atât de către agenții de poliție care efectuau controlul cât şi de către inculpat trecând de mai multe ori prin preajma respectivului loc.

De asemenea din înscrisurile prezentate de inculpat, respectiv print screenuri de ecran din aplicaţia Whatsapp, persoana vătămată în timpul celor două controale a sunat de mai multe ori inculpatul, vorbind cu acesta, cel mai probabil pentru a obține informații referitoare la derularea controlului”, se arată în motivarea instanței.

De altfel polițistul și inculpatul se cunoșteau au notat magistrații.

Amenințări cu moartea

Tot procurorii au notat în data de 29 martie 2024, polițistul a primit un mesaj prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, de la inculpat cu următorul conținut "Hai mă aici la cubat sa te lămurești".

”Nu a răspuns acestui mesaj iar la ora 18:19, a fost sunat prin intermediul aceleiaşi aplicaţii de către numitul Dumitru I.D., având cu acesta o discuţie de 11 minute.

Pe parcursul acestei discuţii l-a ameninţat in repetate rânduri ca îl omoară, ca face crima in noaptea asta, ca nu mai apucă ziua de mâine, ca va urca la apartamentul acestuia daca nu coboară jos la el, că îl va băga în pământ, că-l pune în situația de a-i da în cap, că dacă moare el până spre seară scapă iar dacă nu, nu scapă. I

În cadrul aceleiași discuții i-a comunicat că aceste amenințări sunt din cauza faptului ca în ultimele doua săptămâni a fost dus de politie la cubat de material lemnos cu autocamionul firmei pe care o deține si administrează ca urmare a activităților profesionale desfășurate de persoana vătămată.

De asemenea acesta i-a mai comunicat faptul ca tot din cauza persoanei vătămate a fost DNA-ul la percheziții.

Polițistul a arătat faptul că în urma activităţilor desfăşurate în dosarul la care face referire DNA a efectuat percheziţii la domiciliul acestuia”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Polițistul a mai precizat că amenințările efecutate de către inculpat i-au produs o stare de temere. De asemenea acesta a înregistrat convorbirea.

”Pedeapsă nejustificat de blândă”

După ce s-a deschis un dosar penal pentru ultraj, inculpatul a vrut să încheie un acord de recunoaștere al vinovăției asupra pedepsei de 6 luni de închisoare cu suspendare.

Ajuns în instnață pentru a fi admis, judecătorii din Câmpeni au precizat că: ”soluția consemnată în acord este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunilor reţinute în sarcina inculpatului. Astfel, instanţa reţine că infracţiunile săvârşite prezintă un grad de pericol social ridicat, în condiţiile în care prin acțiunile sale inculpatul a contribuit la amenințarea persoanei vătămate, învinovățindu-l, acuzându-l că derularea unor operațiuni legale, cum ar fi controalele în trafic sau participarea la activitățile dintr-un dosar instrumentat de către DNA s-ar fi desfășurat din cauza persoanei vătămate”, se arată în motivarea instanței.

Drept urmare, nu au admis acordul de recunoaștere al vinovăției dintre inculpat și procurorul de caz. Prin urmare dosarul a fost trimis înapoi la procurorul de caz pentru continuarea urmăririi penale.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, în termen de 11 zile.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

