Atenționări Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe, până duminică seara. Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină

Meteorologii au emis sâmbătă dimineața avertizări Cod Galben de furtuni, valabile în Alba și alte județe din țară până duminică seara.

Potrivit ANM, sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

Atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică

Interval de valabilitate: 30 august, ora 23:00 – 31 august, ora 10:00

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10:00 – 31 august, ora 21:00

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

sursa: meteoromania.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News