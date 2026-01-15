Connect with us

Ați văzut-o? O minoră din orașul Zlatna a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Poliția și familia o caută

acum 26 de secunde

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din orașul Zlatna. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 15 ianuarie 2026, polițiștii din orașul Zlatna fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 34 de ani, cu privire la faptul că, în cursul zilei de azi, fiica sa, Andrada Raluca Bota, în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul său.

Minora are următoarele semnalmente:

  • 1,60 m înălțime;
  • Aproximativ 45 de kilograme;
  • Păr negru;
  • Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă neagră, ghete negre, pantaloni negri și o bluză cu imprimeu animal print.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

