VIDEO: Razie a polițiștilor din Alba la tăietorii de lemne. Patru bărbați, bănuiți că au tăiat ilegal sute de metri cubi de lemn

O serie de percheziții au avut loc miercuri, 10 februarie, pe raza județului Albva, unde țintele trupelor speciale au fost mai mulți tăietori de lemne.

Rezultatele polițiștilor au fost făcute publice de reprezentanții IPJ Alba joi, 12 februarie.

Din câte se pare, patru bărbaţi sunt bănuiţi de comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, furt de arbori, şi introducerea, modificarea sau

ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe.

Ce fapte au comis aceștia

Din probele administrate a rezultat aceea că, începând cu luna ianuarie a anului 2025, până în luna ianuarie 2026, inculpaţii:

- au întocmit în fals cereri în numele persoanelor proprietare de păduri, pentru a beneficia de material lemnos, cu toate că persoanele în cauză, fie nu aveau cunoştinţă despre un asemenea demers, fie au solicitat exploatare pentru cantităţi mai mici decât cele expoatate în mod efectiv, toate acestea pentru a jusitifica tăierile ilegale de arbori şi pentru a sustrage astfel matrialul lemnos rezultat din acestea, prin crearea unei aparenţe de legalitate acestui material lemnos;

- au tăiat de pe picior arbori în volum de aproximativ 320 metri cubi, din fondul forestier naţional, pe care, ulterior, l-au sustras şi valorificat pe raza jud. Alba către diverşi cumpărători, cauzând atât prin tăiere, cât şi prin furt, un prejudiciu estimat la suma de 88.445,339 lei, acesta fiind de peste 20 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de lemn la data comiterii faptei (de aprox. 344 ori mai mare)

- au introdus date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în sensul că au inserat cantităţi mai mici de material lemnos decât cele transportate în mod real în aplicaţia SUMAL la care aveau acces, respectiv au inserat alţi destinatari/beneficiari decât cei cărora le-a fost transportat în mod efectiv materialul lemnos, toate acestea în scopul de a crea o aparenţă de legalitate materialului lemnos tăiat în mod ilegal.

Sume importante de bani identificate la percheziții

În cauză au fost puse în executare de către organele judiciare un număr de 8 mandate de percheziție domiciliară, ocazie cu care au fost identificate sumele de 70 000 de lei, 9 500 de euro şi 2850 de dolari, cu privire la care rezultă o suspiciune rezonabilă că provin din comiterea de infracţiuni

Având în vedere probatoriul administrat, la data 11.02.2026 procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, persoanele în cauză dobândind calitatea de inculpat.

Au fost puși sub control judiciar

De asemenea, în cursul aceleiași zile faţă de un număr de 3 inculpaţi a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia - Secţia 1 Poliţie Rurală Galda de Jos, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului cauzat.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News