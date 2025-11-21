AUR a plătit 450.000 de euro pentru O SINGURĂ EMISIUNE cu George Simion, la Realitatea TV. AEP a tăiat sume uriașe din cheltuieli

Partidul AUR a plătit sume enorme pentru promovarea lui George Simion la Realitatea TV, care ar fi trebuit returnați de la bugetul de stat, după campanie. Spre exemplu, o singură emisiune ”Culisele statului paralel”, cea din 12 mai 2025, a costat 450.000 de euro. Emisiunea a durat două ore, iar Simion nici măcar nu a fost prezent. Pentru alte 3 zile de promovare la același post, AUR a mai plătit un milion și jumătate de euro, tot pentru George Simion.

În total, campania pentru prezidențiale a lui George Simion a costat 69 de milioane de lei, fără a mai pune la socoteală și banii și ajutorul pus la bătaie din teritoriu.

Autoritatea Electorală Permanentă consideră însă că facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV sunt neconforme cu legea, arată o investigație a jurnaliștilor de la Snoop.ro.

În aceste condiții, AEP a decis să nu ramburseze partidului o sumă mare de bani. O sesizare pe această temă a fost trimisă de AEP la Parchet, potrivit informațiilor obținute de Snoop.ro.

Din cele 69 de milioane de lei cheltuite de George Simion în campania electorală prezidențială din primăvara lui 2025, 23,4 milioane de lei au ajuns la postul de televiziune Realitatea Plus. Din acestea din urmă, AEP a decis să recunoască doar 6 milioane de lei drept cheltuieli legale și n-a recunoscut 17 milioane de lei.

Conform Snoop.ro, paguba financiară a AUR se ridică la aproape 50 de milioane de lei, echivalentul a 10 milioane de euro, cam cât subvenția AUR pentru anul 2025.

Concret, AEP a constatat că emisiunile de la Realitatea TV au fost facturate integral, indiferent dacă George Simion sau reprezentanții AUR au participat sau nu la emisiuni.

Un minut de promovare la postul Realitatea PLUS, în timpul campaniei electorale a costat 3.500 de euro, la emisiunile de „maximă audiență”.

Realitatea PLUS a emis facturi pentru emisiunile de promovare electorală, iar AUR le-a plătit potrivit documentelor declarate. Ce s-a facturat nu a fost corect, a stabilit Autoritatea Electorală Permanentă, care a descoperit că sumele plătite nu au fost justificate.

În plus, s-a decis confiscarea altor cinci milioane de lei în cazul scrisorilor electorale trimise de George Simion oamenilor.

În acest caz, AEP a constatat că materialele au fost deja suportate de terțe persoane, nu de AUR, și că nu puteau fi plătite încă o dată, din banii de la stat.

George Simion a declarat, marți, 12 noiembrie, că va contesta în instanță decizia AEP privind nerambursarea a 3,5 milioane de euro după campania prezidențială.

George Simion susține că motivele invocate de AEP sunt „inventate”, iar AUR reprezintă țintă pentru anumite instituții ale statului. El a spus că va sesiza instituțiile europene și internaționale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA, din cauza „abuzurilor AEP”.

