Connect with us

Eveniment

Autoritățile locale depind excesiv de transferurile de la bugetul de stat. Premierul Bolojan: România este mult sub media UE

Publicat

acum 58 de secunde

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția joi asupra unor dezechilibre structurale grave în administrația locală. Acesta a subliniat că autoritățile locale depind excesiv de transferurile de la bugetul de stat și au venituri proprii mult sub media Uniunii Europene.

Potrivit premierului, având în vedere datele colectate în ultimii ani despre administrațiile locale din țările UE și comparându-le, rezultă câteva dezechilibre de ansamblu.

Dependență mare de transferurile de la bugetul de stat

Astfel:

  • Veniturile din transferurile de la bugetul de stat = 7,43% din PIB
  • Veniturile proprii (altele decât transferurile) = 1,51% din PIB

Din indicatorii de mai sus rezultă că ponderea transferurilor în bugetele locale este de 83,1%. Comparativ, media transferurilor în UE este de 51,1%.

Veniturile din taxele și impozitele locale, printre cele mai reduse

  • Veniturile din taxele și impozitele locale în România = 0,74% din PIB
  • Media europeană = 3,68% din PIB

Comparativ, veniturile din taxele pe proprietate sunt:

  • în România = 0,55% din PIB
  • media în UE = 1,85% din PIB

„România se situează mult sub media UE din cauza bazei fiscale reduse (exceptări), nivelului scăzut al taxelor și problemelor de colectare. În aceste condiții, presiunea cade pe transferurile de la bugetul central”, a transmis premierul, pe Facebook.

Cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale

În România, cheltuielile cu salariile în administrațiile locale reprezintă 3,07% din PIB, față de 0,74% din PIB, venituri din taxe și impozite locale.

În UE, cheltuielile cu salariile reprezintă 3,59% din PIB, față de 3,68% din PIB, venituri din taxele locale.

În UE, în medie, salariile din autoritățile locale sunt acoperite din resurse proprii.

În România, cheltuielile cu salariile autorităților locale sunt de peste trei ori mai mari decât veniturile proprii.

Investiții locale ridicate

Potrivit premierului, investițiile locale în România reprezintă 2,98% din PIB, față de 1,56% din PIB, media UE - cea mai ridicată valoare din UE.

Raportat la resursele proprii ale autorităților locale din România, care reprezintă 1,51% din PIB, investițiile sunt aproape duble.

Investițiile la nivel local sunt susținute masiv din programele naționale (Anghel Saligny) și din fonduri europene.

Ilie Bolojan susține că între localitățile din România există diferențe semnificative: municipiile reședință de județ și localitățile cu activități economice generatoare de venituri se află într-o situație mai bună, în timp ce celelalte localități se confruntă cu dezechilibre și mai mari.

„Chiar dacă sistemele administrative diferă de la o țară la alta și pot influența indicatorii, comparațiile rămân relevante”, a mai transmis premierul.

Impactul pachetului de reformă în administrație

Potrivit lui Ilie Bolojan, pachetul de reformă în administrație contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administrația mai eficientă și mai orientată spre cetățeni:

  • crește veniturile proprii ale autorităților locale și contribuie la cofinanțarea investițiilor locale;
  • reduce cheltuielile de personal în autoritățile cu un număr prea mare de angajați; banii economisiți vor fi direcționați către servicii mai bune pentru cetățeni;
  • stimulează dezvoltarea economică locală;
  • descentralizează competențe către autoritățile locale;
  • susține performanța în administrație.

În discuțiile de ieri cu autoritățile locale, am prezentat aceste aspecte colegilor din administrație.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 59 de secunde

Autoritățile locale depind excesiv de transferurile de la bugetul de stat. Premierul Bolojan: România este mult sub media UE
Evenimentacum O oră

Premiile Oscar 2026: Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție. Filmul care conduce detașat clasamentul
Evenimentacum 2 ore

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână, forma de exprimare care a modelat civilizația umană și dat formă gândurilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Iohannis
Economieacum 18 ore

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Economieacum 20 de ore

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 2 zile

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 zile

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Premiile Oscar 2026: Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție. Filmul care conduce detașat clasamentul
Evenimentacum 2 ore

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână, forma de exprimare care a modelat civilizația umană și dat formă gândurilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Evenimentacum 13 ore

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică. Ministrul Rogobete: Scoatem pixul și hârtiile din spitale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie