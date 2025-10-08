Autostrada Sibiu-Pitești: a fost semnat contractul de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții, pentru lucrări

Autostrada Sibiu-Pitești: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a semnat miercuri contractul de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru construcția Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

”Autostrada A1, în linie dreaptă: azi am semnat un nou contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 de milioane de euro, pentru construcția Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Acest proiect strategic de 122 km va fi prima autostradă din România ce traversează munții Carpați.

Despre importanța Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești am vorbit de mai multe ori în ultimii ani: va stimula investițiile, fluxurile de transport de mărfuri și va genera noi locuri de muncă. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a românilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide”, a anunțat ministrul.

Autostrada Sibiu-Pitești: valoarea proiectului

Valoarea totală estimată a proiectului (inclusiv TVA) este de 6,7 miliarde de euro. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, bugetul de stat și împrumuturi externe.

Un al doilea contract, tot de 500 milioane euro, este prevăzut pentru prima jumătate a anului 2026, a precizat ministrul.

„Aceasta este o investiție în oameni, siguranță și oportunități. Contribuim la realizarea unor călătorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru persoane și mărfuri. Proiectul va stimula competitivitatea și va conecta comunitățile, demonstrând că coeziunea europeană înseamnă prosperitate durabilă și incluziune socială”, a subliniat Ioannis Tsakiris, vicepreședintele BEI.

Autostrada Sibiu-Pitești: 122 de kilometri, pe secțiuni

Cu o lungime totală de 122 de kilometri, autostrada Sibiu–Pitești este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu – Boița, Boița – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – Curtea de Argeș și Curtea de Argeș – Pitești. Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României.

Proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești a început în martie 2020 și se estimează că va fi finalizat până în trimestrul IV al anului 2028.

„Împrumutul poate fi tras în termen de 3 ani de la semnarea contractului. Acesta poate fi utilizat în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 milioane euro. Condițiile financiare pentru fiecare tranșă (dobândă fixă sau variabilă, maturitate etc.) vor fi stabilite la momentul tragerii, respectând regulile BEI. Perioada maximă de rambursare este de până la 27 de ani pentru rambursarea în mai multe rate sau 16 ani dacă se rambursează într-o singură tranșă”, transmite Ministerul Finanțelor.

