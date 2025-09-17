VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Cum se lucrează pe secțiunea 2 zona Boița, unde se construiesc 5 viaducte. Stadiul șantierelor

Autostrada Sibiu-Pitești. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat imagini realizate de DRDP Craiova, cu șantierele de pe secțiunea 2, zona Boița, unde se construiesc primele cinci viaducte.

Potrivit CNAIR, pe tronsonul unde se construiesc primele 5 viaducte, lucrările avansează într-un ritm foarte bun.

Pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu), în lungime de 31,33 km vor fi executate 48 de poduri, pasaje și viaducte.

Autostrada Sibiu-Pitești. Cum se lucrează pe secțiunea 2 zona Boița

Viaductul 1 – cele 96 de grinzi au fost deja montate, se lucrează la plăcile de suprabetonare.

La pilele principale a început execuția tronsonului zero, la suprastructura de pe care se va lansa cofrajul pentru executia in consola a deschiderilor principale, aceste deschideri vor avea o lungime de 140 de metri și vor fi executate cu tehnologia „balantei echilibrate).

Viaductul 2 – se desfășoară în paralel mai multe operațiuni: piloți forați, fundații și elevații la culei; devierile de utilități sunt finalizate.

Viaductele 3 și 4 – piloții forați sunt aproape gata, urmează betoanele de egalizare și armătura fundațiilor.

Viaductul 5 – radierul pentru cea mai înaltă pilă de pe tronson (peste 40 m) este finalizat, lucrările vor continua cu execuția elevațiilor.

Tablierul metalic va fi montat prin lansare, iar segmentele sunt fabricate la fabrica Antreprenorului din Sibiu și ansamblate pe șantier in vederea lansării.

Drumurile tehnologice sunt finalizate, asigurând accesul până la tunelul Boița, mai transmite CNAIR.

Valoarea contractului este de 4,2 miliarde de lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind asigurată prin Programul Transport 2021 -2027.

Lotul 2 Boița – Cornetu (31 km) este construit de asocierea de constructori din Turcia Mapa-Cengiz.

Secțiunea mai cuprinde 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m și un ecoduct (Laaret) de 210 metri lungime. Acesta va traversa râul Olt, calea ferată și DN7.

imagini: CNAIR/DRDP Craiova/ Facebook

