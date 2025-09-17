Guvernul va aproba împrumut de 500 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești

Guvernul aprobă, în ședința de joi, negocierea unui împrumut de 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești. Este vorba despre cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale UE.

Împrumutul în valoare de 500 milioane de euro va sprijini autoritățile române în acoperirea contribuției necesare de la bugetul de stat, prin finanțarea deficitului bugetului de stat creat/existent pe parcursul implementării proiectului, potrivit memorandumului Guvernului.

Vezi și VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Cum se lucrează pe secțiunea 2 zona Boița, unde se construiesc 5 viaducte. Stadiul șantierelor

Autostrada A1 Sibiu-Pitești

Realizarea autostrăzii Sibiu – Pitești a fost aprobată prin H.G. nr 196/2019. Proiectul are o lungime de totală de 122,11 km, fiind compus din cinci secțiuni:

Secțiunea 1 Sibiu – Boița (14,15 km)

Secțiunea 2 Boița – Cornetu (30,35 km)

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni (37,40 km)

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km)

Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km).

Autostrada este prima care traverseaza Munții Carpați. Proiectul a beneficiat de finanțare în cadrul Programului Operaționat Infrastructură Mare 2014-2020 și este inclus și în Programul Transport 2021 -2027.

Implementarea proiectului a demarat în martie 2020 și se estimează a se finaliza în trimestrul IV 2028. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va avea, în continuare, întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului, implementarea efectivă a investiției fiind asigurată prin CNAIR.

Valoarea alocărilor financiare totale din fonduri externe nerambursabile este de aproximativ 9,27 miliarde lei (circa 1,83 miliarde euro). Diferența, până la concurența valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat.

Împrumutul BEI pentru autostrada A1 Sibiu-Pitești

Valoarea estimată de BEI a proiectului este de 5.481,16 mil. euro (cu TVA). Împrumutul în valoare de 500 milioane de euro va sprijini autoritățile române în acoperirea contribuției necesare de la bugetul de stat, prin finanțarea deficitului bugetului de stat creat/existent pe parcursul implementării proiectului.

Conform practicii finanțatorului, la începutul lunii aprilie 2025 a fost transmisă băncii scrisoarea privind acceptul părții române pentru prezentarea către Consiliul de Administrație privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu -Piteşti”

Finanțarea în valoare totală de până la 1.000 milioane de euro a fost aprobată de Consiliul de Administrație al BEI din 16 iulie 2025, structurat în două împrumuturi. Conform propunerilor BEI, un prim contract de finanțare pentru un împrumut în valoare de 500 milioane de euro urmează a fi semnat în luna octombrie 2025, cu ocazia vizitei la București a Vicepreședintelui BEI, dl. Ioannis Tsakiris. Un al doilea contract de finanțare, pentru un împrumut de aceeași valoare, ar putea fi semnat în prima parte a anului 2026.

Data limită de tragere a împrumutului, așa cum a fost convenită luând în considerare inclusive politica BEI, este de 3 ani de la data semnării contractului de finanțare. Împrumutul va fi tras în maximum 10 tranșe, fiecare în valoare de minimum 50 milioane de euro.

Context

Guvernul României a aprobat în 4 decembrie 2024 contractarea unei asistențe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru acoperirea parțială a finanțării naționale necesare implementării unor investiții cuprinse în Programul Transport 2021-2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Asistența financiară ce urmează a fi contractată este compusă din mai multe împrumuturi, cu o valoare totală de până la 4,975 miliarde euro.

Proiectele propuse de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care ar putea face obiectul unor împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI), sunt:

Autostrada A1 Sibiu – Pitești

Autostrada de centură București – Sector Centură Nord (km 0+000 – km 52+770)

Autostrada A3 Transilvania (subsecțiunile Nușfalău – Suplacu de Barcău, Suplacu de Barcău – Chiribiș, Chiribiș – Biharia, inclusiv Legătură Centură Oradea – Autostrada A3)

Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș

Reabilitarea liniei CF Brașov – Simeria, secțiunea Brașov – Sighișoara

Modernizarea complexului feroviar Port Constanța – Palas – Etapele I+II

Modernizarea liniei CF Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș

Magistrala M4 Gara de Nord – Gara Progresu

Ministerul Finanțelor a solicitat BEI în 5 decembrie 2024 furnizarea de asistență financiară rambursabilă a cărei disponibilizare să aibă la bază realizarea acestor proiecte.

Pentru sprijinirea realizării autostrăzii A1 (Sibiu – Pitești), BEI a oferit o asistență financiară rambursabilă în valoare totală de până la 1 miliard de euro.

