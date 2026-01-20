Avarie la rețeaua de apă de la Ocna Mureș. Furnizarea apei potabile, întreruptă într-un cartier al orașului

Apa CTTA SA Alba a anunțat o avarie la rețeaua de distribuție a apei potabile de la Ocna Mureș. Furnizarea apei este întreruptă de marți dimineața.

Este afectat cartierul Uioara de Sus.

Compania estimează că distribuția apei va fi reluată până în jurul orei 15.00.

La reluarea furnizării apei potabile este posibil să existe depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, locuitorilor le este recomandat să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate la:

Call Center: 0377 900 400 (luni-joi, orele 8.00-16.30, vinerea: orele 8.00-14.00)

Dispeceratul Sucursalei Ocna Mureș (în afara programului Call Center), telefon 0358 881 029

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News