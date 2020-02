Avea 17 ani când tatăl lui, șofer la Ambulanța din Alba, a fost împușcat la Revoluție. În 30 de ani n-a primit nicio compensație

„Aveam 17 ani la Revoluţie. Pe 23 decembrie 1989, mama a fost anunţată de un coleg de muncă că tatăl meu e mort. Era şofer de Salvare, transporta un pacient pentru dializă la Turda. A fost împuşcat în cap. L-au lăsat toată noaptea acolo, aplecat peste volan. I-am adunat creierii a doua zi de pe plafonul maşinii. Ce oameni sunt ăia care trag în Salvare?”, a povestit Mihai, un șofer de autobuz din Alba, pentru Radio Europa Liberă România

Este unul dintre cei 150 care s-au constituit părţi civile – victime, urmaşi ai celor decedaţi sau participanţi la Revoluţia din 1989 – care au ţinut să fie prezenţi la al doilea termen al procesului. La 30 de ani de la evenimentele tragice de care i-au marcat destinul este resemnat.

„Am primit un an o pensie de urmaş, până am devenit major. Nu mi-a spus nimeni că am dreptul în continuare la acest ajutor. La termenul trecut am avut noroc de un băiat de la Botoşani care mi-a spus că trebuia să primesc în continuare ajutor, fiind urmaş al victimelor Revoluţiei. Îmi fac acum actele, o să primesc 2.000 de lei pe lună. Bunicul meu a venit din război fără o mână, dar măcar a scăpat. Şi aici acasă, te omoară golanii”, a mai explicat Mihai, care în prezent are un salariu de 2500 de lei.

Întrebat cine a tras în tatăl său, Mihai este pentru prima dată ferm: „Armata!”