DSVSA Alba: Alimentele vândute online, dar produse în spații neînregistrate, pot pune în pericol sănătatea. Recomandări

Publicat

acum 2 ore

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba avertizează consumatorii cu privire la riscurile asociate achiziționării de produse alimentare comercializate în mediul online, în special pe rețelele de socializare, de către persoane fizice neautorizate.

În fiecare an, în perioada premergătoare sărbătorilor, crește numărul produselor alimentare promovate pe internet. Totuși, nu toți cei care le comercializează sunt înregistrați sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nu dispun de spații verificate și nu respectă normele minime de igienă prevăzute de legislația din România.

Pe site-ul DSVSA Alba, în secțiunea „Operatori economici”, subsecțiunea „Unități înregistrate”, consumatorii pot consulta lista actualizată a unităților înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor, platourilor cu aperitive sau altor preparate alimentare din carne de porc de către persoane neînregistrate reprezintă o activitate ilegală.

Consumatorii nu ar trebui să achiziționeze alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe rețelele de socializare fără a deține o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă.

Produsele realizate în spații necontrolate pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare severe.

De asemenea, persoanele fizice sau juridice care comercializează produse alimentare în spații neaprobate riscă sancțiuni contravenționale mari.

Recomandări generale pentru consumatori:

  • Cumpărați produse alimentare doar din unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor întrucât acestea sunt verificate și supuse controlului sanitar-veterinar.
  • Verificați eticheta, data durabilității minimale/data limită de consum, datele de contact ale producătorului și condițiile de depozitare.
  • Evitați achizițiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spații improvizate și necontrolate.
Etichete:

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Lae

    vineri, 21.11.2025 at 11:43

    N-am inteles si nu inteleg treaba asta cu producatorii locali. Asa-zisii producatori locali.
    Eu daca vreau sa-mi deschid un magazin de carne am nevoie de fel de fel de avize. Sunt verificat de DSVSA. Raspunde pentru produsele pe care le vand. Ceea ce e normal. E foarte importanta industria alimentatiei publice.

    In timp ce unii isi pun produsele pe facebook sau in alta parte, cica sunt producatori locali, vand pupuri, fac prajituri, carne la borcan, pizza, si in caz de Doamne fereste, ceva, nu raspund, caci ce dovada ai ca ti-au vandut produse alterate sau facute in conditii impropii?

    Unde pot fi reclamati astfel de oameni?
    Nu e normal sa faci prajituri acasa, sa vinzi, in timp ce eu, care am firma, platesc niste taxe si totusi, am niste obligatii.

    Răspunde

