Avertisment DNSC: Escroci se dau drept angajați ai instituției și promit recuperarea banilor pierduți

acum 8 secunde

Avertisment DNSC: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii sună oamenii pretinzând că sunt angajați DNSC și oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în fraude anterioare.

Escrocii folosesc tehnica „spoofing”, prin care afișează pe ecranul victimei numărul de telefon al DNSC, deși sună de fapt de pe alte numere.

În alte cazuri, creează conturi false de WhatsApp cu sigla DNSC și nume de angajați ai instituției, potrivit Mediafax.

Atacul începe cu un apel în care persoana se prezintă drept angajat DNSC și încearcă să obțină date personale, de autentificare sau de carduri bancare de la victimă.

DNSC precizează că nu va cere niciodată telefonic date sensibile utilizatorilor. Instituția recomandă verificarea autenticității apelurilor printr-un canal separat de comunicare și raportarea acestor tentative de fraudă la numărul 1911 sau pe site-ul pnrisc.dnsc.ro.

