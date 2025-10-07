Connect with us

Eveniment

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni

Publicat

acum 2 ore

Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial pe Facebook și extinsă recent pe Google Ads și YouTube. Atacatorii informatici promit acces gratuit la versiunea premium a platformei de tranzacționare TradingView, dar în realitate distribuie amenințări informatice care sustrag bani din conturi bancare, portofele de criptomonede, parole și date personale, se precizează într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres. 

„Atacatorii preiau controlul unor conturi legitime de Google și YouTube care aparțin unor companii sau creatori de conținut și le transformă în canale care imită platforma TradingView. Aceste canale păstrează în continuare statutul de verificat, ori așa numita <bifă albastră>, ceea ce le face să pară autentice.

Conținutul original al canalului este șters complet și înlocuit cu materiale care imită platforma TradingView. Hackerii folosesc apoi reclame plătite pe YouTube și Google pentru a promova videoclipuri nelistate – conținut care nu poate fi găsit prin căutare normală, ci apare doar în reclamele plătite”, se menționează în document.

Potrivit Bitdefender, tehnica se dovedește extrem de eficientă. Astfel, un videoclip recent promovat prin această metodă a adunat peste 182.000 de vizualizări în doar câteva zile, deși nu putea fi găsit public pe YouTube.

În descrierea acestuia, utilizatorii erau îndemnați să acceseze linkuri care instalau programe periculoase, susțin reprezentanții companiei.

Ce pot face atacatorii

„Ce poate face amenințarea informatică:

  • sustrage bani din portofele de criptomonede, dar și din conturi bancare;
  • interceptează codurile de securitate primite prin SMS sau aplicații de autentificare;
  • ia toate parolele salvate în browser și aplicații;
  • înregistrează tot ce se tastează pe calculator sau telefon;
  • activează camera și microfonul fără știrea utilizatorului;
  • poate instala sau dezinstala aplicații, iniția apeluri sau chiar să își șteargă complet urmele de pe telefon, odată ce și-a atins scopul sau dacă detectează un risc să fie descoperită”, notează Bitdefender.

Totodată, analiza arată că această campanie are o amploare globală, cu peste 500 de domenii și subdomenii implicate.

„Amenințarea nu mai vizează doar Android. Atacurile s-au extins și pe macOS și Windows, semn că infractorii informatici își diversifică rapid țintele. Modul de operare este complex și bine orchestrat. Campania se bazează pe conturi și pagini deturnate: canale de YouTube și conturi Google compromise, dar și mii de pagini de Facebook cu nume și imagini generice, folosite pentru a distribui reclame false. Ritmul atacurilor este alert”, precizează sursa citată.

Astfel, în fiecare zi, atacatorii creează sute de reclame în mai multe limbi și schimbă în permanență domeniile pentru a evita blocarea.

Recomandări pentru cetățeni

„Cum vă protejați:

  • descărcați aplicații doar de pe site-uri oficiale, nu din linkuri din reclame;
  • verificați cu atenție numele canalului și istoricul conținutului;
  • evitați reclamele care promit gratuități sau beneficii nerealiste: <gratuit>, <secret>, <metodă ascunsă> sunt termeni folosiți des în înșelătorii;
  • raportați reclamele suspecte direct pe YouTube sau Google;
  • folosiți o soluție de securitate cibernetică pentru a bloca linkurile și descărcarea fișierelor infectate;
  • în cazuri care trezesc suspiciuni, verificați linkurile cu Bitdefender Link Checker sau folosiți Scamio, chatbot gratuit de detectare a înșelătoriilor”, se menționează în comunicat.

Fondată în 2001, compania Bitdefender are clienți în peste 170 de țări și birouri pe toate continentele.

sursa: Agerpres

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 8 minute

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
zapada iarna ninsoare
Evenimentacum O oră

Prognoza pentru iarna 2025-2026: Combinația de factori climatici globali sugerează revenirea unei ierni clasice
Evenimentacum 2 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 minute

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Administrațieacum 5 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată o stradă din Alba Iulia, aflată în curs de asfaltare, când plouă. De ce sunt nemulțumiți locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 7 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 7 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum o zi

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 11 ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 23 de ore

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
laureati premiul nobel fizică
Actualitateacum 3 ore

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 5 ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
dr. holhos
Evenimentacum 5 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie