Avertizare Cod Galben de vânt puternic în mai multe zone din Alba, marți după-amiaza. Localitățile vizate

Meteorologii au emis marți după-amiaza o avertizare Cod Galben de vânt puternic valabil în mai multe zone din județul Alba.

Astfel, până la ora 17:00 sunt vizate localitățile: Blaj, Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Cergău și Cenade.

Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 … 70 km/h.

sursa: meteoromania.ro

