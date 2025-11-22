Eveniment
Avertizare Cod Galben de vânt puternic în zona de munte din Alba. Viteze de 90-120 km/h, la rafală
Meteorologii au emis sâmbătă seara o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în Alba și alte județe din țară.
Potrivit ANM, până la ora 00:00 sunt așteptate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 … 120 km/h.
Este vizată zona de munte, de peste 1800 m, din Alba, Sibiu, Hunedoara, Vâlcea, Brașov, Caraș-Severin, Gorj, Argeș, Prahova și Dâmbovița.
sursa: meteoromania.ro
