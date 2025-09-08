UPDATE VIDEO Avertizare Cod Portocaliu de furtună în Alba. Averse torențiale, descărcări electrice, grindină. Localități vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizare Cod Portocaliu pentru județul Alba, valabilă luni după-amiaza.

UPDATE, până la ora 17.30 sunt vizate localitățile Alba Iulia, Sebeș, Zlatna, Ighiu, Vințu de Jos, Pianu, Meteș, Ciugud, Săliștea, Blandiana, Întregalde.

Sunt anunțate averse torențiale 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50- 70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Știra ta furtună grindină la Zlatna, luni după amiaza:



Știrea inițială:

Până la ora 17.00, sunt vizate localitățile Sebeș, Săsciori, Pianu.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50-60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

ISU Alba a anunțat că a fost transmis mesaj RO-Alert localităților vizate.

Avertizări meteo similare sunt în județele Bihor, Maramureș, Satu Mare.

