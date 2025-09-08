VIDEO ȘTIREA TA: Ploaie cu grindină într-o localitate din Alba. Imagini cu natura dezlănțuită surprinse de o localnică

O ploaie cu grindină s-a abătut luni, 8 septembrie, în localitate din Alba. Mai exact în jurul orei 14.30, în satul Ghioncani, din comuna Întregalde, a plouat cu grindină.

O localnică a postat pe Facebook un video în care se poate observa cum s-a manifestat fenomenul meteo.

Grindina care s-a abătut asupra localității a fost una de mari dimenisuni după cum se poate observa în video.



Meteorologii au emis pentru județul Alba o alertă de COD PORTOCALIU nowcasting, valabilă până la ora 15:15.

Meteorologii anunță averse torențiale ce vor acumula până la 30 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

sursă video: Facebook, Adriana Elena Tutulea.

