Avertizări Cod galben de ceață și polei, în Alba și alte județe din țară, până vineri

Meteorologii au emis joi seara o avertizare Cod Galben de ceață asociată cu burniță sau ploaie slabă, ce va depune izolat polei și va reduce vizibilitatea sub 200 metri.

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă de joi, ora 20:10 până vineri, ora 02:00.

Avertizări similare au fost emise și pentru zone din județele Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și Harghita.

sursa: meteoromania.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News