Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe, până la noapte. Vijelii, averse torențiale, grindină

Publicat

acum 5 secunde

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben, valabile vineri pentru județul Alba și alte zone din țară. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, local, grindină.

Atenționare Cod Galben: instabilitate atmosferică / vineri, 22 august, orele 12.00 – 21.00

În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h).

Pe arii restrânse, va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Avertizare Cod Portocaliu: / instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ/ vineri, 22 august, orele 14.00-21.00/ 5 județe

În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40-50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Avertizare Cod Portocaliu: vijelii puternice/ vineri, 22 august, orele 13.00- 19.00

Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80-90 km/h.

Atenționare Cod Galben: instabilitate atmosferică/ de vineri, 22 august, ora 21.00 până sâmbătă, 23 august, ora 3.00

În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Atenționare Cod Galben: caniculă și disconfort termic ridicat, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei/ vineri, 22 august, orele 12.00-21.00

Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe, până la noapte. Vijelii, averse torențiale, grindină
