Avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe, până la noapte. Vijelii, averse torențiale, grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben, valabile vineri pentru județul Alba și alte zone din țară. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, local, grindină.

Atenționare Cod Galben: instabilitate atmosferică / vineri, 22 august, orele 12.00 – 21.00

În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h).

Pe arii restrânse, va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Avertizare Cod Portocaliu: / instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ/ vineri, 22 august, orele 14.00-21.00/ 5 județe

În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40-50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Avertizare Cod Portocaliu: vijelii puternice/ vineri, 22 august, orele 13.00- 19.00

Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80-90 km/h.

Atenționare Cod Galben: instabilitate atmosferică/ de vineri, 22 august, ora 21.00 până sâmbătă, 23 august, ora 3.00

În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50-70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Atenționare Cod Galben: caniculă și disconfort termic ridicat, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei/ vineri, 22 august, orele 12.00-21.00

Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

