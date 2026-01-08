Avertizări Cod Portocaliu și Galben de vânt, ninsori și ger în Alba și alte județe, până sâmbătă, 10 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vânt puternic și ninsori pentru Alba și alte județe din țară. Vremea se răcește puternic și va fi ger. De asemenea, sunt condiții de formare a poleiului.

Informare meteo: de joi, 8 ianuarie, ora 10.00 până sâmbătă, 10 ianuarie, ora 10.00

Precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger

Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei.

Vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea.

Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3-10 cm.

Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei.

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45-65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60-80 km/h. Ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Atenționare de ger

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8-10 grade.

Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest. Temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad. Noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Începând de sâmbătă (10 ianuarie) vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest. Îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

Atenționare Cod Galben: joi, 8 ianuarie, orele 10.00-23.00

ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă

În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit. Vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm.

Avertizare Cod Portocaliu: joi, 8 ianuarie, orele 10.00-23.00

intensificări puternice ale vântului

În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor fi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-90 km/h.

Avertizare Cod Portocaliu: joi, 8 ianuarie, orele 10.00-23.00

viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic.

Vântul va avea rafele de peste 85-120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Atenționare Cod Galben: de joi, 8 ianuarie, ora 23.00 până vineri, 9 ianuarie, ora 15.00

ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m și intensificări ale vântului

În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

Avertizare Cod Portocaliu: de joi, 8 ianuarie, ora 23.00 până vineri, 9 ianuarie, ora 10.00

viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic.

vântul va avea rafele de peste 85-120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Atenționare Cod Galben: de joi, 8 ianuarie, ora 23.00 până vineri, 9 ianuarie, ora 10.00

intensificări ale vântului

În vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

Atenționare Cod Galben: de joi, 8 ianuarie, ora 20.00 până vineri, 9 ianuarie, ora 10.00

temperaturi minime deosebit de scăzute, ger

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger.

Acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade.

