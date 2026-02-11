Connect with us

Bani albi pentru zile negre: Suma uriașă de care are nevoie o familie din România, pentru a trece peste o situație grea. Studiu

Publicat

acum 42 de secunde

Bani albi pentru zile negre: Suma uriașă de care are nevoie o familie din România este relevată de un studiu publicat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Studiul arată că o problemă serioasă are nevoie de rezerve financiare la fel de serioase.

Populația României este din ce în ce mai vulnerabilă în fața riscurilor de pierdere a veniturilor cauzate de boală, accidente sau decese.

Într-o astfel de situație neprevăzută, o familie din țara noastră ar avea nevoie, în medie, de 165.400 de lei, arată studiul UNSAR.

"Diferența dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie într-o situație dificilă este, în medie, de circa 165.400 lei", arată cercetarea, citată de Agerpres.

Evoluția confirmă una dintre cele mai importante vulnerabilități care afectează bunăstarea populației și capacitatea acesteia de a face față riscurilor de pierdere a veniturilor cauzate de boală, accidente sau decese, susțin autorii studiului realizat de MIR Research, la solicitarea UNSAR.

"Creșterea deficitului de protecție financiară arată că populația României este din ce în ce mai expusă în fața riscurilor majore.

Pentru a schimba această realitate, este nevoie de o serie de măsuri - de la educație și prevenție, până la extinderea accesului la soluții de protecție financiară, precum asigurările de viață și de sănătate.

În acest context, introducerea de deductibilități fiscale pentru asigurările de viață și majorarea celor aferente asigurărilor de sănătate sunt instrumente esențiale pentru stimularea protecției financiare a populației', a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, citat în comunicat.

Bani albi pentru zile negre: Interesul pentru protecția financiară, în creștere

Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, interesul pentru protecția financiară este în creștere, românii fiind protejați acum de peste 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață, cu 8% mai mult decât în primele 9 luni ale anului 2024.

"Reducerea deficitului de protecție nu se poate face izolat. Este nevoie de parteneriat între industrie, autorități, mediul privat și societatea civilă, astfel încât protecția financiară să devină o componentă firească a bunăstării.

Un prim pas esențial este educația financiară, care îi ajută pe oameni să înțeleagă riscurile reale la care sunt expuși și să ia decizii informate pentru protejarea veniturilor și a familiilor lor", a declarat Roxana Băluță, Specialist Asigurări de Viață și Sănătate & Coordonator Programe UNSAR.

