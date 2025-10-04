Connect with us

Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a doua tranșă a ajutorului pentru cei cu pensii mici

Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun:  Aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu venituri sub 2.574 lei vor primi înainte de Crăciun a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei.

Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei.

Banii se plătesc din oficiu, adică fără ca pensionarii cu venituri de până la 2.574 de lei să fie nevoiți să facă vreun demers în acest sens.

Reamintim că prima tranșă de 400 de lei a fost plătită în aprilie.

Această a doua tranșă va fi plătită în decembrie, cel mai probabil pe la jumătatea lunii.

Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Ministrul confirmă

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an.

Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă.

Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, potrivit Digi24.

Efortul financiar pentru plata acestor bani este de peste 1,1 miliarde de lei.

