Eveniment

Bărbat acuzat de pornografie infantilă și corupere sexuală de minori, arestat preventiv la cererea procurorilor DIICOT Alba Iulia

Publicat

acum 4 secunde

Radu Costel P., un bărbat din Hunedoara a fost arestat preventiv, la cererea procurorilor DIICOT Alba Iulia. Acesta este acuzat de corupere sexuală a minorilor și pornografie infantilă. 

Arestarea preventivă propusă de DIICOT a fost admisă de magistrații Tribunalului Alba, în data de 26 noiembrie 2025. Bărbatul a fost dus la audieri după ce a fost ținta unor percheziții desfășurate de polițiștii de la BCCO Alba Iulia.

Din câte se pare acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă prin sisteme informatice în formă continuată, (5 acte materiale), corupere sexuală a minorilor în formă continuată, (3 acte materiale) și racolarea minorilor în scopuri sexuale în formă continuată, (7 acte materiale).

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul lunii iunie a anului 2024, ar fi determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (13 ani), să îi remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, persoana în cauză ar fi produs și i-ar fi trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.

Deși bărbatul a cerut să fie plasat în arest la domiciliu, sau cercetat sub control judiciar, magistrțaii i-au respins cererea. Drept urmare, acesta își va petrece următoarele 30 de zile în arestul IPJ Alba.

